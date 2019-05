El Ayuntamiento de Marbella agilizará las ayudas para el pequeño Benjamín, que sigue sin salir de su casa

El Ayuntamiento de Marbella se ha comprometido con la familia de Benjamín, el niño de 7 años enfermo de cáncer y con una parálisis, a agilizar las ayudas económicas que en abril le fueron aprobadas. El menor, que se desplaza en silla de ruedas, continúa sin poder salir de su casa, situada en una cuarta planta sin ascensor al no encontrar ningún inmueble que se ajuste a sus necesidades.

Así lo indicó Natalia, su madre, que recuerda que el pequeño, al que un tumor cerebral le derivó en una parálisis del lado derecho, necesita “recuperar su vida”. Y de ahí que, subraya, tenga intención de seguir “golpeando puertas” para encontrar una vivienda con ascensor y que no tenga que depender de los bomberos y los dueños de un gimnasio para que le bajen por las escaleras. Su hijo depende de ella para todo.

Fuentes municipales explicaron que el Consistorio conoce la situación del niño y que desde el área de Derechos Sociales se han “solicitado y gestionado ayudas tanto a nivel local, como autonómico y nacional”. En el caso de la subvención municipal están “a punto de recibirla”.

Pero la respuesta, que ayer proporcionó la concejala Isabel Cintado, no ha convencido a la progenitora. “Lo que quiero es irme de aquí para que mi hijo tenga una vida normal, pero me dicen que en Marbella todas las Viviendas de Protección Oficial (VPO) están ocupadas. No me niego a pagar un alquiler, ni pido que me regalen nada porque tengo a gente a mi alrededor dispuesta a ayudarme”, destaca la mujer.

Durante la reunión que mantuvo con la responsable municipal se comprometieron, según la madre, a “acelerar el proceso para cobrar las ayudas cuanto antes”. Benjamín tiene reconocido un grado de discapacidad del 33%. Una de las subvenciones que le corresponde por ser madre separada con hijos a su cargo asciende a 306 euros, que se sumaría a otra prestación por dependencia.