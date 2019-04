Las bajas en la Policía Local y los problemas con el recorrido inciden sobre la Semana Santa de Málaga

Las bajas de policías locales, en lo que se considera una huelga encubierta por el conflicto generado ante la negociación del convenio colectivo, y las dudas generadas en los ciudadanos ante el cambio del recorrido de las procesiones, están incidiendo sobre esta Semana Santa en Málaga. Ayer no acudieron a trabajar en el turno de tarde 25 agentes que estaban convocados para cubrir el dispositivo especial de Semana Santa, que se suman a los 38 que faltaron el Domingo de Ramos entre los turnos de mañana, tarde y noche.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, remarcó, como ya hizo el domingo, que “se va a pedir que se justifiquen todas esas bajas y si vemos mala fe emprenderemos acciones legales”. En cualquier caso, Cortés cree que esas bajas son “una medida absurda que da mala imagen a la policía” y reiteró que el servicio no se está viendo afectado porque “ponemos un 10% más de margen en los dispositivos por si hay bajas”. El dispositivo completo de la Policía Local ayer en Málaga fue de 350 personas, tanto los que estuvieron trabajando en las procesiones como los que estaban en otros servicios ordinarios.

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, sí lamentó ayer la falta de efectivos de la Policía Local y confió en que se solucione el problema. “Respetamos cualquier reivindicación salarial, pero pedimos que se reponga el servicio completo porque el domingo lo notamos y hay que pensar en la seguridad”, dijo.

Atencia indicó que detectaron “menos policía de lo habitual en determinados puntos” del recorrido y “este año hay muchas novedades, por lo que se requiere más tensión”. El presidente de la Agrupación de Cofradías se alegró de que no hubiera incidentes “porque la gente que baja a las procesiones se porta bien, pero si estuviera toda la plantilla de la policía local sería mejor”. “Confiamos en que se reponga y tengamos una Semana Santa como merecemos”, añadió.

Una de las cofradías que tuvieron problemas el Domingo de Ramos fue la Humildad. Su hermano mayor, Fernando Galeote, afirmó que “tuvimos un incidente en la vuelta de la procesión, a la altura de la Cruz Verde, porque estaban pasando los coches al lado de la cruz guía y no había ningún policía impidiéndoles el paso, por lo que tuvo que ser un miembro de la cofradía el que se pusiera a dirigir el tráfico”. Galeote destacó que nunca habían vivido una situación de este tipo. “Ha pasado alguna vez que la grúa se llevara algún coche aparcado en el camino, pero que estén pasando y no haya policías regulando no”, subrayó. Cuestionado por esta situación, Mario Cortés afirmó que no sabía qué pudo pasar porque “delante de todas las procesiones va siempre un motorista de la Policía Local. Puede ser que saliera en ese preciso momento algún coche que estuviera aparcado. No me cuadra”. En las redes sociales se pudo ver un vídeo con este momento.

El secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), Manuel Troyano, desvinculó esas bajas de policías locales del conflicto por la negociación del convenio y las achacó al estrés por la acumulación de horas. Troyano reclamó al Ayuntamiento de Málaga que contrate a 300 policías locales más para “que no nos revienten echando horas extra” y adelantó que seguiría habiendo más bajas durante el resto de la semana.

Por otra parte, la Agrupación de Cofradías y representantes del Ayuntamiento mantuvieron ayer una reunión para valorar el Domingo de Ramos tras el cambio de recorrido, de ubicación de tribunas, sillas, etcétera, lo que provocó la confusión de muchos ciudadanos. “Hubo incidencias en Molina Lario y en algunas calles en la incorporación a las tribunas y las sillas porque faltó poner más señales y etiquetas”, precisó Atencia. Cortés pidió a la Agrupación que informara mejor a los ciudadanos porque la Policía Local estaba recibiendo muchas llamadas con dudas y explicó que el domingo hubo que desalojar momentáneamente una tribuna en la Plaza de la Marina por la rotura de una rueda.