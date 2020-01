El 'mini bocadillo de los Montes de Málaga' gana el segundo premio en Madrid Fusión

Un mini bocadillo con paleta ibérica, trufa negra, champiñones y cabezal ibérico en manteca de cerdo se ha convertido en el segundo mejor emparedado de España y además, es malagueño. Irene Garrido, del gastrobar KGB, situado en la céntrica calle Fresca de la capital, se ha hecho con la plata en el VII concurso de Bocadillos de Autor que organiza cada año el certamen gastronómico Madrid Fusión.

El primer premio ha sido para Rubén Uruñuela, del restaurante de la Jamada (Burgos), que ha presentado el “jambocata” de roastbeef con demiglace de parmesano y vinagreta de piparras. El tercer puesto ha sido para otro bocadillo andaluz, el “corral”, elaborado con un panecillo de trigo alitas de pollo, huevos camperos, pimientos rojos, granada y chiles chipotle, presentado por Ángel Rodríguez, del restaurante sevillano Palo Cortao.

Cuenta José Alberto Callejo, marido de Irene y gerente junto con su mujer de KGB, que “el mini bocadillo de los Montes de Málaga aún no se sirve en KGB, hay una variante, pero no es el mismo, el próximo mes lo incluiremos en la nueva carta que estamos preparando”. Pero no solo eso, dice Callejo que está en contacto con los ganadores del primer y tercer premio, es decir, Rubén Uruñuela y Ángel Rodríguez para poder contar también con sus platos en la carta de KGB. “La idea es que podamos servir los tres mejores bocadillos de España en nuestro restaurante”, cuenta.

Los tres mejores bocadillos de España ganadores del concurso se podrán disfrutar en el gastrobar malagueño KGB

Promovido por Europastry y Reale Seguros Madrid Fusión, el concurso Bocadillos de Autor, que ha contado con seis finalistas, busca demostrar la vigencia del bocadillo y consta de un primer premio de 1.500 euros y un cheque regalo por valor de 300 euros para el segundo y tercer clasificado. Los seis participantes han defendido sus propuestas ante un jurado compuesto por cocineros y periodistas gastronómicos.