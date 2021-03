cc adicciones, ‘existe salida, siempre’

El objetivo final de la rehabilitación no es que el paciente no consuma, sino conseguir que el adicto aprenda a vivir sin consumir y sea feliz con una vida sin consumo. Se trata de construir una nueva vida que no tenga que ver con el consumo de sustancias tóxicas ni con comportamientos adictivos. Este fin es el que persiguen los centros y clínicas CC Adicciones desde 2007.Después de 12 años, la empresa ha crecido y se ha expandido por toda España hasta tener 24 centros donde se apoya a personas adictas y a sus familias. En CC Adicciones se realizan terapias de desintoxicación, deshabituación y rehabilitación desde un punto de vista holístico, teniendo en cuenta a la persona y sus circunstancias por lo que es necesaria la implicación y coordinación de profesionales de distintas disciplinas: médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, educadores y monitores que trabajan conjuntamente para conseguir la recuperación del paciente. Se trata de un equipo multidisciplinar con gran experiencia en el ámbito sanitario.

Algunos de los profesionales son adictos rehabilitados que aportan su propia experiencia en el tratamiento de los pacientes. En CC Adicciones se garantiza todo el proceso asistencial de manera que los recursos asistenciales engloban todas las opciones posibles de tratamiento: ambulatorio, en centros de día, hospitalización, en la clínica de desintoxicación y pisos terapéuticos, transición después de la desintoxicación hacia la incorporación a la vida autónoma. Los terapeutas evalúan cada caso y recomiendan la mejor opción para cada paciente y su familia

Metodología

En CC Adicciones se ofrece un tratamiento integral para las adicciones a sustancias o a conductas adictivas. El método que se utiliza es propio y los tratamientos son exitosos en el 86% de los casos. Los enfermos y sus familias pueden realizar todas las fases del tratamiento con el mismo equipo profesional, desde el inicio al final.

Clínica de ingreso en Sevilla

El siguiente proyecto de CC Adicciones es abrir en Sevilla una clínica de ingreso, similar a la que tienen en Tarragona (en las fotografías), preparado con todo lo necesario para concluir con éxito la terapia. Si bien es cierto que en la capital hispalense lleva tiempo funcionando un recurso de tratamiento de adicciones ambulatorio y un recurso de viviendas de apoyo al tratamiento para pacientes que necesitan un refuerzo extra.Toda la información sobre el centro ambulatorio de Sevilla, del despacho o cualquier duda sobre la metodología se puede consultar en la web https://www.ccadicciones-sevilla.es/. También el teléfono de recepción: 608 284 540 y el de 24 horas: 617 200 882. CC Adiciones Sevilla está ubicado en la calle Virgen de Regla 1 pasaje, planta tercera, 3.

Las cifras

–Hasta 2016 las llamadas para peticiones de admisión para tratamiento por ludopatía suponían un 2% aproximadamente. En 2019 son un 15%.–Hasta el 2016 las llamadas para peticiones de admisión para tratamiento de nuevas tecnologías no existían. Actualmente, en 2019 suponen un 8%.–Hasta 2015 las llamadas para admisiones para tratamiento por ketamina no existían. En 2019 suponen un 4%.De las peticiones de admisión por ludopatía, un 65% son jugadores on-line (apuestas deportivas, póker online) y un 35% son jugadores clásicos (casino, bingo…). Este es un dato relevante que constata el cambio de perfil en el jugador y la constatación de que la edad en los jugadores online ha disminuido mucho y cada vez se inician más precozmente. La edad de inicio en el juego on-line está en los 16 años según diferentes estadísticas. Anualmente se reciben en los centros ambulatorios de CC Adicciones aproximadamente 1.400 llamadas anuales.