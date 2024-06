El centro de acogida de Churriana abre sus puertas a casi 100 inmigrantes hasta julio

La mayoría llegaron en patera a aguas canarias escapando de la esclavitud, la discriminación racial, el matrimonio forzoso, la violencia y la pobreza. Soñaban con una vida digna y un trabajo con el que poder subsistir. Algunos aterrizaron hace unos seis meses en el centro de acogida, que gestiona la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), de Miraflores de El Palo. Este martes, todos ellos -casi cien- han sido trasladados a un edificio que hasta entonces había sido residencia de religiosas ubicado en el distrito malagueño de Churriana, donde permanecerán previsiblemente hasta julio a pesar de la oposición de parte de los vecinos.

Poco después de las 12:00, los 98 inmigrantes han accedido en autobús a la urbanización El Olivar y subido a pie la empinada Avenida de la Asunción. Bajo un sol abrasador y cargados de enseres, han llegado a su nuevo hogar con la lengua fuera. Los más fornidos incluso han dado varios viajes para ayudar al resto mientras las furgonetas de CEAR llenaban sus maleteros de mochilas, macutos y juguetes. Algunos grababan a su llegada la que será su casa durante dos meses; otros, aprovechaban para mirar en el teléfono móvil a qué distancia les queda el mar. "Mejor El Palo, playa cerca, pero allí la gente racista", comentaba a Málaga Hoy uno de ellos.

El coordinador en Andalucía oriental de la ONG, Francisco Cansino, por su parte, asegura que el cese de su actividad en las instalaciones junto al colegio Unamuno se debe a un motivo contractual; así se acordó en su día con la propiedad. "Hemos estado en muchos sitios y nunca ha habido ningún problema", se justifica así Cansino ante el rechazo manifestado de los vecinos por la llegada de los inmigrantes a la zona. "Hasta cierto punto entiendo la inquietud, pero lo que no se puede hacer es una relación gratuita con la inseguridad".

Cabe recordar que la acogida humanitaria forma parte del mismo programa que en su día llevó a Cruz Roja a alojar en Torrox a inmigrantes que también procedían de Canarias. Según Cansino, la acogida sería temporal, “sólo por dos meses y no más allá del 31 de julio” ya que es únicamente de emergencia. Los inmigrantes proceden principalmente de Gambia, Senegal y Mauritania y son solicitantes de asilo. Llegaron a Canarias y dado que las islas no tienen capacidad para acogerlos a todos, han sido repartidos por diferentes centros de España, dentro del programa financiado por el Ministerio de Inclusión del Gobierno central.

Cansino aclaró que si hubiera continuidad del programa porque siguiera la crisis humanitaria en las islas, la acogida no sería en las instalaciones de Churriana porque éste “no es un centro de largo recorrido”. E insistió:“Nos vamos allí por una necesidad puntual, la acogida en Churriana es temporal, es de emergencia; no más allá del 31 de julio. Pero si hubiera continuidad, no sería allí”.

Cansino también afirmó que no han mantenido ningún contacto con los vecinos de Churriana, pero acotó que una vez que se produzca el traslado “estaremos a su disposición”. Además, entendió que su rechazo se debe al “desconocimiento” y recalcó que en Miraflores de El Palo, donde están en la actualidad, no ha surgido ningún problema de convivencia.

A finales del año pasado, Cruz Roja acogió bajo el mismo programa a unos 380 migrantes. En ese caso, fueron acogidos de forma temporal en un hotel de la localidad de Torrox.