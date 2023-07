Primeros cierres de piscinas y despidos de socorristas por la crisis hídrica en la Axarquía

Las restricciones para el abastecimiento han llegado antes de lo esperado. Se esperaban en septiembre, pero han comenzado dos meses antes de lo previsto debido a la crítica situación en la que se encuentran los siete embalses de la provincia. En zonas de la Axarquía se ha prohibido el rellenado de las piscinas, por lo que muchas comunidades de vecinos se van a ver obligados a cerrarlas y como consecuencia desde el Colegio de Administradores de Fincas sostienen que ya han cerrado algunas piscinas y, como consecuencia, han tenido que despedir a los socorristas. Además, aseguran que al tampoco poder regar los jardines, los vecinos se plantean también prescindir de los jardineros.

La prohibición del baldeo de calles, aceras y fachadas, del llenado o rellenado de piscinas, del uso de fuentes ornamentales sin circuito cerrado y duchas y surtidores públicos o el corte del agua durante la noche son algunas medidas que se han tomado en distintas localidades de la provincia. Una de las que más problemas está generando es la prohibición del rellenado de piscinas en municipios como Vélez-Málaga.

Actualmente, en la provincia de Málaga hay cerca de 80.000 piscinas (78.606), según los datos de Catastro. De estas, unas 2.940 se encuentran en Vélez-Málaga. Eso sí, no es de las localidades con más piscinas de la provincia, en Málaga capital hay 5.926 y en Marbella son 10.744.

En esta línea, Mercedes González Postigo, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, asegura que por sanidad las comunidades de vecinos están obligados a rellenar un 5% del agua de las piscinas a diario con agua potable. Por lo que ahora sin ella, los vecinos deben recurrir a la no potable y esta “debe cumplir el decreto de piscina”. Esto quiere decir que han de ser analizadas y ser consideradas aptas para el baño.

En este punto, González añade que a la inversión ya realizada por los vecinos para las piscinas este verano, se le suma el precio de las cubas de agua no potable que deben buscar. “Ahora no es fácil encontrar agua no potable que podamos utilizar, a lo mejor nos hacemos con una, pero con la demanda que hay puede tardar hasta 20 días”, incide la administradora.

Por otro lado, en relación al despido de socorristas, sostiene que ella misma ha cerrado ya varias piscinas y que ha tenido que despedir a socorristas. Además, señala que al no poder regar los jardines, los propietarios también se plantean despedir a los jardineros.

Con respecto a cómo se encuentran los vecinos, tanto González como Manuel Jiménez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, sostienen que están “agobiados” y “molestos”. Además, inciden en que el problema reside en que el bando municipal no prohíbe el baño, sino que impide el rellenado y esto hace que “cuando un vecino ve al otro bañarse, pues también quiera ir” sin importar la calidad del agua.

La vicepresidenta tercera considera que la situación es “bastante grave” y el siguiente paso que se debe dar es concienciar a la población. “La ciudadanía debe saber que si no ahorra agua no vamos a tener agua en agosto ni para el día siquiera”, remarca.

Reunión de los 14 municipios que se abastecen de la Viñuela

El concienciar a la sociedad para que ahorren y así tener agua hasta que lleguen las lluvias es algo en lo que Gregorio Campos, alcalde de Iznate y vicepresidente de Axaragua, está totalmente de acuerdo. Además, considera que esta concienciación debe expandirse por los 14 municipios que se abastecen de la Viñuela y también a los de las localidades que cuentan con sus propios recursos hídricos porque “el agua que podamos guardar hoy, es agua que tendremos en septiembre”.

Asimismo, los alcaldes y responsables de agua de los 14 municipios que cuentan con el agua de la Viñuela para el abastecimiento se van a reunir este jueves para “unificar” las medidas que han tomado “establecer un debate y buscar una solución” de manera conjunta. Hasta ahora, las localidades donde se han instaurado algunas medidas para llegar a ese 20% de reducción del agua que ha decretado la Junta de Andalucía, se han tomado en función de la población y del agua que hay en cada zona, según Campos. A su juicio, los ayuntamientos “lo han hecho lo mejor posible”, pero sostiene que se deben tomar medidas conjuntas y concienciar a la población.