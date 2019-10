El consejero de Educación asegura la continuidad del Centro Principia

“Esta Consejería no va a consentir que este centro cierre”. Con estas tajantes palabras ha asegurado Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte la continuidad del Centro Principia, que tiene que adecuarse a la nueva normativa en la que llevan ya trabajando “en los despachos” desde hace unos meses. Imbroda ha afirmado que no sólo no se cerrará sino que además se pretende mejorar y ha invitado a otras instituciones como el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad a que formen parte del consorcio.

“Lo que en este momento el Gobierno está intentando hacer es la adecuación a una modificación de estatutos para que este centro siga adscrito a la Consejería de Educación y Deporte”, ha comentado Imbroda. Y ha subrayado, al término de una reunión en el Centro Principia, que “lo que estamos es tratando de resolver una chapuza más que nos hemos encontrado y que estaba condenando a este centro a la desaparición, esto no va a ocurrir y así se lo hemos trasladado a la dirección y a los trabajadores, que estén tranquilos”.

También ha querido agradecer el trabajo que los docentes y la comunidad educativa realizan en Principia para el fomento de la divulgación científica y tecnológica y que es visitado por miles de escolares, haciéndole un centro de referencia en la provincia.

“Aprovecho para invitar a todas las instituciones a arrimar el hombro, el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad, a que formen parte del consorcio, como lo hace el Ayuntamiento de Granada lo hace en el Parque de las Ciencias”, ha añadido el consejero que ha vuelto a apostar por renovar la oferta y hacerla aún más atractiva.

En palabras de Imbroda, ahora mismo se están elaborando "los informes preceptivos de las distintas Consejerías, en un tiempo muy breve los reviviremos y será el primer paso para la adaptación de los estatutos”. Asimismo, ha agregad que “es necesario actualizar el centro y lo tenemos que renovar, es una demanda lógica, cuando tengamos esto clarificado nos sentaremos con los docentes para ver cómo podemos hacerlo”, ha agregado el consejero.