Consejos de la Policía para evitar estafas en Navidad

La Policía Nacional recuerda un año más las pautas de seguridad para prevenir los hurtos, timos o estafas durante la Navidad. Así, ha difundido distintos consejos para disfrutar de unas fiestas seguras y evitar ser víctima de determinados delitos. Algunas de las recomendaciones pasan por vigilar las pertenencias en aglomeraciones; no perder de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos; cerrar bien las puertas del domicilio si te vas ausentar de casa o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas son algunas de las pautas elementales para no ser víctima de determinados delitos.

Durante estas fechas también se incrementa la compra de décimos de lotería para el sorteo especial de Navidad. La Policía Nacional recuerda unas sencillas pautas para evitar estafas o disgustos en caso de compartir décimo.

Los niños, con el teléfono anotado en la mano o con pulsera

La seguridad de los más pequeños es lo más importante. En mercadillos navideños, zonas comerciales o cabalgatas no pierdas de vista a tus hijos y para evitar disgustos y poder localizarte más rápido en caso de que se extravíen, anótales tu teléfono en su muñeca o ponles una pulsera identificativa.

En aglomeraciones tus pertenencias también pueden correr peligro, presta especial atención a tus pertenencias: bolsos, carteras, móviles,… No salgas con grandes cantidades de dinero en efectivo, cuelga el bolso cruzado por delante, no guardes objetos personales en los bolsillos traseros de tu pantalón y separa tu documentación, de las llaves y el dinero.

Si vas a realizar tus compras de Navidad online: desconfía de productos que se ofrezcan a un precio muy por debajo del mercado; de vendedores que no proporcionen datos que permitan su localización; realiza transacciones desde sitios webs de confianza; verifica que estás navegando de forma segura en webs “httpS” y evita introducir tus datos bancarios o contraseñas desde wifi públicas.

Precauciones al hacer compras en comercios

Toma también precauciones a la hora de realizar tus compras físicas en comercios. Comprueba que los cargos recibidos se corresponden con los realizados y conserva todos los justificantes y resguardos hasta que recibas y verifiques tus compras.

Durante estos días te lloverán las felicitaciones y mensajes supuestamente solidarios. Recuerda que detrás de links o archivos de dudosa procedencia pueden esconderse distintos tipos de malware o ser intento de robo de tus datos o de tu cuenta de correo para su uso malicioso: NO abras enlaces acortados y desconfía de remitentes desconocidos.

Consejos al salir de vacaciones

Si te vas de vacaciones, toma medidas de precaución al dejar tu casa, no olvides cerrar la puerta de tu vivienda con llave, si únicamente cierras con el “resbalón” será muy fácil acceder al interior. Recuerda no dejar señales de que tu casa va a estar deshabitada durante unos días, así que mejor no publiques en redes tus planes navideños, ni cuántos días vas a estar ausente.

Si vas de viaje, identifica claramente tus pertenencias antes de embarcar y no factures a tu nombre equipajes de personas desconocidas. No dejes tus maletas y pertenencias sin vigilancia en ningún momento y evita viajar con elevadas sumas de dinero en su bolso o maleta.

Hay clásicos que también vuelven por Navidad. Los "trileros" son especialistas timadores, con tres naipes, vasos o cáscaras de nuez animan a los viandantes a descubrir dónde se encuentra una carta o se oculta una bolita. No participes en ese supuesto “juego”, perderás seguro. Otro de los viejos timos es el "tocomocho", que hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería, o el "timo de la estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso legal.

Compra tu décimo de lotería en sitios autorizados; comprueba que tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación; si lo adquieres online, siempre en sitios https, evita su deterioro ya que podrías tener problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses… y que la suerte te acompañe.

Si compartes lotería con amigos o familiares, es recomendable fotocopiar el décimo y especificar quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos

Plan Comercio Seguro Campaña de Navidad 2019-2020

La Policía Nacional activa a partir del día 26 el dispositivo especial del “Plan Comercio Seguro” periodo navideño 2019-2020 en Málaga y su provincia que tendrá como objetivo mejorar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas los comerciantes y sus potenciales clientes principalmente, hurtos, robos con violencia o intimidación robos con fuerza y fraudes. Paralelamente, y teniendo en cuenta el incremento de mercancías existentes tanto en almacenes como en tiendas, también se atenderá a la prevención de los robos mediante butrones.

Por ello, se aumentará el número de agentes en zonas con mayor afluencia, donde se lleve a cabo una mayor actividad comercial, mercados tradicionales y zonas de ocio y diversión. La presencia policial se reforzará con agentes uniformados en espacios públicos, control de fronteras, patrullas a caballo, guías caninos y subsuelo, entre otros. Este dispositivo se desarrollará en dos fases: fase previa del 26 de noviembre al 12 de diciembre; fase operativa: del 13 de diciembre al 08 de enero.

En la primera fase se distribuirán guías y trípticos del Plan Comercio Seguro con consejos de seguridad dirigidos a asociaciones y comerciantes.