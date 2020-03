El coronavirus en Málaga deja el comercio y la restauración a medio gas

La primera cliente entró una hora después de la apertura de la mayorista Karissma, que trabaja con productos de joyería en el polígono Guadalhorce. "Normalmente tenemos mucha más afluencia, se está notando un gran descenso esta semana", explica Daiana.

"La idea era trabajar a puerta cerrada preparando envíos on line a las tiendas, pero algunos transportistas interrumpen su recorrido habitual a partir del lunes, así que no sabemos si vamos a cerrar o no", agrega la comerciante. "Lo ideal sería cerrar 15 días, porque para nosotros las pérdidas son peores si esto se alarga", indica.

El almacén vecino, Modas Óscar, presentaba este viernes el mismo aspecto y el poco movimiento de vehículos a media mañana era revelador. Óscar, de nacionalidad china pero residente en Málaga desde hace 8 años, y su equipo trabajan con mascarillas y guantes.

"Si la mayoría de almacenes cierran, nosotros cerraremos también", indica y afirma que la comunidad china está especialmente concienciada. "Allí ya solo aparecen 20 casos nuevos al día, se ha controlado bien, esperemos que aquí ocurra lo mismo", sostiene. Óscar agrega que de tenerse que tomar la decisión del "cierre de ciudades" lo mejor es "que se haga cuanto antes para que pase lo más pronto posible".

Unos metros más allá la situación es totalmente diferente. Comercial Cemerón ha hecho su agosto con la venta desmedida de productos de higiene y artículos de limpieza. Los cinco palés de gel hidroalcohólico que tenían se vendieron en menos de una semana. "Nos hemos quedado sin dispensadores, sin gel, llevamos desde mediados de febrero con esta locura de trabajo", apunta Israel, trabajador de la empresa.

Los 35 empleados están a pleno rendimiento para proveer a hoteles, restaurantes y hospitales. "En esta última semana nos han llamado de Madrid, de Girona, de León, por si le podíamos mandar productos, pero es que la fábrica se ha quedado sin materia prima y sirven como pueden", añade.

Menos clientes en los bares

En La Deriva atendían varias mesas de clientes, pero menos de lo acostumbrado. "Se está pensando en cerrar, pero estamos viendo cómo transcurre todo, hay cambios muy rápidos y las decisiones se toman al minuto", dice una de las encargadas. "El cliente local ha seguido viniendo, tenemos muchos abogados, profesionales que tienen por aquí las oficinas, pero hemos notado mucho menos turismo".

Igual opinan en Cereal Boom, que sufren una bajada de clientes bastante grande desde este lunes. "Llevamos una semana muy floja y lo más probable es que cerremos, a ver cómo va el fin de semana, la comunidad del Soho está valorando qué decisión tomar", comenta Valeria.

Guantes para el servicio de sala, desinfectante y manos lavadas muy a menudo son algunas de las recomendaciones para evitar el contagio que ponen en práctica los establecimientos. En Los Mellizos también ha bajado mucho la actividad.

"En el del centro se han anulado hasta 60 reservas de golpe", dice Cristina, la encargada. Para esta empresa familiar, que cuenta con ocho restaurantes desde Málaga a Marbella, el miedo está haciendo mella. Ya han perdido el tirón del Festival de Cine y esperan poder estar en mejor situación en Semana Santa.

Y tiendas casi vacías

"Mira la tienda, está vacía, desde el lunes se nota muchísimo la falta de público, la gente no quiere gastar, está desconcertada, el ambiente es de alarma", comentaban las dependientas de Women Secret en la calle Larios. "Siempre tenemos la tienda llena, sobre todo los viernes y hoy no hay nadie", añadían.

Hasta en el autobús notaron una bajada sustancial de pasajeros. "Hoy una pareja se estaba haciendo fotos porque a una hora en la que normalmente no hay hueco ni para sentarse se encontraban casi solos".

En la farmacia Caffarena atendían a puerta cerrada, a través de la ventanilla, "por precaución" y los vendedores de la ONCE situados en la calle Larios llevaban mascarillas. "Queremos generar una imagen corporativa con una medida que es para evitar llevarnos la enfermedad a casa, porque estamos muy expuestos", decía un vendedor.

"Todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero estamos seguros de que van a velar por nosotros y mientras tanto tomamos medidas para no coger el virus", subrayaba el vendedor de la ONCE. Eso sí, señalaba, "ventas no estamos haciendo casi nada, cayeron en picado ya la semana pasada".

Deporte y paseos por la playa

En el paseo marítimo Antonio Banderas la estampa de este viernes era muy parecida a la de cualquier día. Un grupo de bañistas en la playa, corredores, personas mayores paseando y deportistas en la zona de máquinas. El fotógrafo José Raúl Abad acudió a su cita semanal. "Veo casi la misma gente de siempre, es verdad que se mantiene una mayor distancia, pero sin alarma", apuntaba.

Su amigo Carlos, que llegó de Roma el domingo, también hacía deporte. "Allí la situación estaba normalizada, solo es que había muy pocos turistas", comentaba. "Yo creo que vamos a vernos igual que en Italia, pero yo no pienso encerrarme en casa a no ser que me obliguen", agregaba.