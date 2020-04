Treinta y tres ancianos han fallecido con coronavirus en residencias de la provincia de Málaga desde que estalló la pandemia. Es la cifra oficial que maneja la Consejería de Salud y Familias. Además, hay cinco víctimas mortales más en otro tipo de institución sociosanitaria. En total, son 38 los decesos en ese ámbito.

Y los contagiados se acercan a los 200 en estos centros. Hay 154 en residencias y 38 en otro tipo de instituciones de ese sector. En total, 192 infectados desde que llegó la pandemia.

Según las estadísticas oficiales, Sevilla es la provincia de Andalucía donde más fallecidos se han producido en residencias de mayores, con 95 óbitos. Le siguen Granada, con 65 ancianos muertos con el virus, y Jaén, con 42. Málaga ocupa el cuarto lugar, con esos 33 casos. En Córdoba las víctimas mortales ascienden a 29, en Cádiz a 19, en Almería a 10 y en Huelva a 7.

En cuanto a la cifra de contagiados, Sevilla es la que más tiene en los geriátricos (457), seguida de Córdoba (324), Granada (250), Jaén (199) y Cádiz (178). Málaga está en sexto lugar (154). Las que menos infectados suman en las residencias son Almería (85) y Huelva (28).

Los trabajadores sociales denuncian que las cifras reales son "muy superiores" dado que desde que estalló la pandemia hasta la semana pasada no se hacían test masivos en los geriátricos para detectar la enfermedad, de modo que aseguran que muchos fallecidos con coronavirus no han sido contabilizados en las estadísticas simplemente porque no se les hizo la prueba para confirmar si lo padecían.

Desde la pasada Semana Santa, la Consejería de Salud está haciendo test masivos en los centros sociosanitarios, y no sólo a los ancianos sino también a los trabajadores, para aislar a aquellos que estén contagiados a fin de que no propaguen la enfermedad.