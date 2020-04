Los trabajadores sociales indican que los ancianos fallecidos con coronavirus en Andalucía son un tercio de las víctimas mortales de la pandemia. Los últimos datos oficiales de hace un par de días reflejan 269 decesos con el Covid 19 en los centros geriátricos de la comunidad. Entonces, la cifra era 836 muertos totales con el virus a nivel andaluz.

Salud no facilita el dato provincial. La última cifra dada por la Delegación es del 8 de abril, cuando había 19 fallecidos en residencias de Málaga. Desde entonces, el dato provincializado no se actualiza, pese a que este martes el consejero de Salud, Jesús Aguirre sí dio las cifras regionales. Esas 269 víctimas mortales.

Los trabajadores sociales aseguran que las cifras reales son más altas que las aportadas por la Consejería de Salud. “El número de personas fallecidas en residencias con coronavirus es muchísimo más de lo que dicen las estadísticas oficiales”, asegura el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Manuel Fuentes. Porque recuerda que hasta hace unos días no se hacían los test de forma masiva en los geriátricos. Sin confirmación con una prueba, mayores fallecidos con coronavirus –aunque no siempre por coronavirus– no han sido incluidos en las cifras oficiales.

Según los datos facilitados por Manuel Fuentes, en Madrid o Aragón, los mayores de residencias fallecidos suponen el 74% del total de víctimas mortales. En Andalucía, un tercio. Fuentes sanitarias aseguraban hace unos días que en Málaga la situación está “controlada” y que el virus no ha castigado tanto a los geriátricos como en Sevilla. Hay casos en una veintena de asilos de Málaga.

“A partir de ahora, los datos reflejarán un poco más la realidad”, explicaba Fuentes. La razón es que la Consejería de Salud empezó la semana pasada a hacer test de forma generalizada en las residencias, tanto a ancianos como a trabajadores para apartar los contagiados y que no infecten a los demás. La medida hará aflorar más casos. Una decisión que aplaude, pero que es tardía, según el representante de la asociación.

Las residencias han sido un foco de contagio”, opinaba. “Los directores de esos centros se han sentido en el más absoluto abandono porque tenían que asumir una situación de emergencia sanitaria sin medios ni conocimientos porque las residencias no son hospitales”, agregaba.

Salud está haciendo test masivos en residencias a ancianos y empleados para detectar contagios

Con la realización masiva de test y la mayor aportación de material de protección por parte de la Administración sanitaria, la situación ha mejorado. Pero Fuentes cree no del todo. Insiste, como ya lo hizo hace unos días, en que las residencias con pacientes Covid sean “medicalizadas”. Una medida que ya contempla la Junta y que incluso está publicada en el Boja. Además, los distritos sanitarios despliegan enfermeros y médicos para vigilar la salud de los ancianos. “Pero si mandan a un médico con un bolígrafo, eso no es medicalizar las residencias. No se puede diagnosticar el grado de una neumonía sin una radiografía”, se quejaba.

La Junta ha creado una residencia para mayores infectados de coronavirus en la barriada de La Paz (En Andalucía hay cuatro en total). Allí solo van los ancianos cuyos centros no tienen espacio físico para separar en dos áreas a contagiados de no contagiados.

Aquellos geriátricos que sí pueden crear dos zonas bien diferenciadas –una para mayores con Covid y otras para los que no lo tienen– son los que deben ser medicalizados por Salud. Para estos, es para los que Fuentes pide más recursos. “Porque las residencias son centros sociales, no hospitales”, insistía.

Fuentes sanitarias, por su parte, defienden el “esfuerzo” de Salud en la apertura contrarreloj de la residencia de La Paz, la realización ya de más de 5.000 test en la residencias y el apoyo permanente a estos centros con enfermeros y médicos. Medidas todas, insisten, encaminadas a contener el virus en la principal población de riesgo.