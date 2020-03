-¿Cómo lleva a nivel personal el confinamiento?

Yo tengo un caso particular porque estoy en cuarentena porque tuve un contacto con alguna persona que una semana después dio positivo en coronavirus. Entonces, ya me he aplicado el protocolo y llevo una semana en cuarentena. Yo no tengo síntomas y estoy perfectamente, igual que mi pareja, y en este caso lo que no queremos es alterar y hacernos la prueba mientras no se den las pautas para que personas que no tienen síntomas podamos hacerla. Yo estoy en aislamiento ahora mismo precisamente para evitar que pueda ser un portador, aunque me encuentro perfectamente, trabajando desde Skype y a través del teléfono y el correo todo el tiempo supervisando la tarea de las distintas delegaciones y en coordinación con otras administraciones, que estamos en continuo contacto.

-¿Se está cumpliendo por parte de los ciudadanos?

Se está cumpliendo muy bien. Son 84 actas que se han levantado de personas que no tienen esa sensibilidad ni esa preocupación, de gente irresponsable, de la misma forma que en algunos establecimientos hoteleros hemos visto que no se cumplían por parte de algunos turistas las condiciones que se pedían de aislamiento necesarias. Ese aislamiento no solo favorece a los ciudadanos de la ciudad, sino que les protege a ellos incluso cuando retornen a sus países.

-¿Cómo está afectando a la economía y al turismo?

Son pocas semanas las que llevamos, pero ya se nota. La actividad comercial es inexistente, quitando aquellos establecimientos que están en el decreto marcados como esenciales. Las calles están desiertas, la actividad comercial se ha reducido al mínimo y la turística es prácticamente inexistente. Los hoteles están manteniendo una actividad mínima que corresponde a aquellos turistas que todavía no han podido volver a sus países porque no tienen el vuelo todavía disponible o sencillamente porque no pueden repatriarse.

-¿Cuántos hoteles hay cerrados?

Tenemos unos 33 ahora mismo abiertos, un 40% de los hoteles y establecimientos aún abiertos, algunos de los cuales cerrará al final de esta semana, por lo que vamos a estar en torno a un 25% y la semana que viene probablemente estaremos en torno a un 20% de casi un centenar de establecimientos de diferentes categorías entre hoteles, apartahoteles, hostales y pensiones. Los que van a aquedar van a ser aquellos que tienen todavía turistas en el hotel y que no pueden retornar a sus países por distintas cuestiones.

-¿Cómo se prevé la temporada estival?

Afrontemos la situación de crisis económica para salvar el verano, es nuestro objetivo, y promocionar especialmente en las redes sociales y estar en coordinación con el sector y los profesionales para intentar que este verano tenga las menores consecuencias. Ya es suficientemente grave, pero estamos trabajando para afrontar un escenario a corto y medio plazo que permita reposicionarnos y volver a recuperar ese turismo que desgraciadamente en esta semana y en estos meses no vamos a tener.

-¿Se plantea medidas el Ayuntamiento para paliar los efectos de la crisis, tanto a nivel social como fiscal?

El presupuesto es fundamental, lo teníamos muy avanzado y queríamos haberlo presentado en el pleno de este mes. Estamos hablando con los distintos grupos políticos porque queremos plantear medidas excepcionales dentro de lo que nos pueda permitir el presupuesto y los recursos limitados que tenemos para ayudar en planes de contingencia económica a personas que van a necesitar esta ayuda por parte del Ayuntamiento y también medidas fiscales muy concretas para determinados colectivos de pymes y autónomos.

-¿Qué mensaje lanza?

La mejor ayuda, la mejor vacuna, el mejor remedio para luchar contra esta pandemia es quedar se en casa.