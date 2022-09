El próximo desahucio de una mujer con cuatro niños en La Luz: “No quiero una vivienda gratis, quiero algo que pueda pagar”

La Avenida de Cervantes se iba llenando poco a poco de ciudadanos. Al grito de “Vivienda digna ya, María no se va”, los congregados gritaban frente al Ayuntamiento de Málaga para reivindicar el caso de María Martín, con una orden de desahucio para el próximo 18 de octubre.

Con cuatro niños pequeños, dos de ellos con autismo, y después de intentar solucionar su problema con el alquiler, María se ve en la calle en las próximas semanas. “Yo no quiero que me regalen la vivienda, quiero que me den algo que pueda pagar”. Su marido se quedó en paro a finales del 2021 y desde noviembre no han podido hacer frente al alquiler. El piso, en el que aún vive, se encuentra en el barrio malagueño de La Luz con un precio de 630 euros al mes. “Mi marido ha empezado a trabajar este mes y va a cobrar un sueldo de 1.000 euros, como comprenderán no puedo afrontar un alquiler que se lleva tanto dinero”.

La afectada llevaba buscando una nueva vivienda desde mayo con el fin de poder arreglar una mudanza lo más tranquila posible para que sus hijos, especialmente los mellizos que tienen autismo, lo pasen de la manera menos traumática posible. “Ahora mismo no estoy encontrando nada por debajo de los 600 euros que tenga más de una habitación”.

María tiene un informe de vulnerabilidad que el juez ha desestimado y su abogado quiere recurrir a un otro de vulnerabilidad extrema, ya que lo único que se le ha ofrecido, de momento, ha sido la ayuda para el alquiler de 2.000 euros. “Con esa ayuda no puedo alquilar nada porque los propietarios dicen que no se fían, así que estoy en las mismas”.

Remedios Ramos, concejala de Unidas Podemos, apoyó la concentración que ha tuvo en las puertas del Ayuntamiento para frenar el desahucio de María: “Los niños con autismo necesitan un protocolo para poder salir de esa casa, no se les puede sacar así como así”, ha agregado. “Lo que le han ofrecido no es lo que necesita porque con 2.000 euros no se pueden sacar adelante cuatro niños, más aún si dos de ellos tienen necesidades especiales”.

Isabel Naranjo, madre de María, ha confesado entre lágrimas a los medios que no saben qué hacer: “Ella no es que se niegue a pagar, quiere hacerlo, pero a un precio que sea razonable. El barrio de La Luz siempre ha sido un barrio de gente humilde, no se pueden pedir 600 euros más todos los gastos por un piso”.

El altavoz resonaba en el Ayuntamiento a las 10:50 con la indignación de los que allí se estaban concentrando: “Estamos aquí para volver a denunciar la situación vergonzosa que hay en Málaga. Estamos hartos de ser siempre los vulnerables que pagan el pato”, han gritado frente a las puertas del mismo. “Se supone que el alcalde tiene que estar al lado de los más desfavorecidos, son ciudadanos y su deber es mirar por su seguridad”.

Begoña Martín, concejala del PSOE, ha mostrado su desacuerdo antes la situación que está viviendo María: “Tenía que haber un cupo de viviendas para este tipo de problemas en Málaga”.

“El caso de María es uno de tantos en nuestra ciudad, de aquellas familias que no pueden afrontar la subida de los precios del alquiler” que está convirtiendo a Málaga en una de las capitales donde más se han incrementado el coste del arrendamiento en el último año y ya lidera la subida de precios de la compraventa interanual en España. “Alquilar una vivienda cuesta ya más de un 19% que hace un año”, ha advertido Begoña Medina.

Isabel Naranjo acababa la concentración dando las gracias a todos los que allí se habían reunido “por su hija y por sus nietos” y por dar visibilidad a estos casos que cada día más están pasando en la capital.