Desescalada: El alcalde aboga porque Málaga pase el lunes próximo a la fase 3 con el resto de Andalucía

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado a favor de que la provincia pase a la fase 3 el próximo lunes 8 de junio, junto con el resto de Andalucía. "Si no hay razones objetivas, no me sentiría satisfecho de que eso no ocurra", apuntó el regidor en su novena rueda de prensa telemática durante el estado de alarma. Mientras previsiblemente toda la comunidad autónoma avanzarán ese día a esa fase, no está claro que Málaga y Granada pasen, ya que para entonces sólo llevarán una semana en la fase 2, iniciada este lunes.

De la Torre no cuantificó, pero reconoció el perjuicio económico que ha tenido la entrada con siete días de retraso respecto a las otras seis provincias de la región. Recordó que cuando la provincia estaba en fase 1, "teníamos mejores números que Navarra, que estaba en fase 2". Pero instó a "mirar hacia el futuro" y a "hacer las cosas bien para pasar con solidez y sin retroceso ninguno".

El regidor apela a la responsabilidad "de todos" para que "no tengamos más remedio que pasar"

Indicó que si el lunes próximo toda Andalucía al completo, con Málaga y Granada, pasa a la fase 3, "vendrá bien para movernos entre provincias y sacar partido en temas económicos". Esta demanda ya ha sido planteada por diferentes responsables de la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad, que es el que decide el avance de cada territorio.

Por ello, el alcalde malagueño instó a la los ciudadanos, a los empresarios y "a todos" a hacer las cosas bien, "de manera que no tengamos más remedio que pasar". Insistió en que hay que "cortar el riesgo" acabando con la propagación del virus. Insistió en que tiene que haber "contagio cero" porque es "el mejor atractivo turístico" para recuperar la economía. "Y está en nuestras manos", dijo. Recalcó que ahora en la desescalada, más que nunca es necesario "remar en la misma dirección, meter el hombro, cada minuto, cada hora" para evitar situaciones como las registradas en Córdoba.

El primer edil reconoció el comportamiento ejemplar de la amplísima mayoría de los ciudadanos, aunque criticó la actitud de "algunos". De la Torre hizo hincapié en que ahora en la desescalada hay que usar mascarilla y respetar las distancias de seguridad; "no podemos ir haciendo lo que nos dé la gana". Y apeló a la responsabilidad "de todos", no sólo por recuperar movilidad, sino también la economía. "Si la crisis dura meses, el boquete económico será de tal cuantía que nos costará salir", advirtió.

De la Torre alabó el "gran esfuerzo de los ciudadanos y de los sanitarios" de estos meses, pero alertó de la necesidad de "seguir haciendo esfuerzo para reactivar la economía y tener cimientos sólidos para la generación de empleo".