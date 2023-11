El diagnóstico de los médicos sobre la sanidad pública andaluza: "Necesita atención urgente"

El diagnóstico que hacen los médicos sobre la sanidad pública andaluza es inequívoco: "Necesita atención urgente". El tratamiento, aseguran, pasa por unos presupuestos suficientes "que contemplen las necesidades de contratación de los facultativos" y una mejora inmediata de las condiciones laborales del colectivo. Convocados por el Sindicato Médico de Málaga (SMM) una treintena de profesionales se ha concentrado ante la Delegación de la Junta en esta provincia para dejar patente su malestar por la "pésima gestión" del gobierno autonómico en el ámbito sanitario y a la que achacan las "desbocadas" listas de espera.

"Por una Primaria, de primera", "Administración, una solución" o "Moreno Bonilla, más médicos en plantilla" han sido alguno de los lemas coreados por el puñado de manifestantes congregados ante la sede de la Alameda Principal.

La concentración ha tenido lugar en Málaga, pero la precariedad y las carencias son idénticas en el resto de la comunidad autónoma, según han destacado los convocantes. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha sostenido que el sistema atraviesa una "crisis severísima" por "la falta de recursos y la estrategia de gestión que relega a la sanidad pública". Ojeda ha rechazado el argumento de la Junta de Andalucía de que buena parte del incremento de las listas de espera en el último corte estadístico de hace unos días se debe a la herencia dejada por el PSOE "en los cajones", como argumentan los gestores del PP. "Es absurdo pretender hacer responsable a otra Administración. Cinco años después, la responsabilidad corresponde a la Administración actual", ha opinado el representante del SMM.

Ojeda ha incidido en que se ha recortado el trabajo extraordinario de tarde (las llamadas continuidades asistenciales) para reducir listas de espera y que han llegado a suspenderse operaciones hasta en el turno ordinario de mañana por la falta de anestesistas, no ya porque no haya especialistas, sino "porque no se contratan". Con estos "recortes duros y severos desde hace meses", ha dicho, "no nos puede extrañar que las listas de espera se disparen".

Con una pancarta de fondo en la que podía leerse "Por una sanidad pública andaluza de la que no haya que huir", Ojeda ha reconocido "un relativo incremento" en los fondos destinados al sistema asistencial, pero ha recordado que sigue estando entre una de las comunidades peor financiadas por habitante. "Tenemos poco dinero y está mal gestionado", ha opinado el representante sindical.

Respecto a los conciertos para reducir listas de espera, Ojeda ha aclarado que no se oponen a que la sanidad privada "refuerce" a la pública en situaciones puntuales, pero ha insistido en que "no tiene sentido cerrar quirófanos de tarde" con el recorte de continuidades asistenciales "e incluso de mañana" por la falta de contratación de anestesistas y "luego se recurra a la privada". En su opinión, esa gestión supone "derivar" a la privada con lo que "se debilita la sanidad pública".

La concentración ha contado con el apoyo del SMA y de un puñado de delegados del sindicato. El presidente del SMM, Antonio Martín, ha abundado en el argumento de que las carencias no sólo son por la falta de médicos, sino también de contratación y de fidelización, lo que provoca que muchos especialistas se vayan a la privada, a otras comunidades o al extranjero. "Desde hace años se tiene abandonados a los facultativos y el cuento de que no hay especialistas se les está acabando", ha esgrimido.

Martín ha exigido a la Consejería de Salud el cumplimiento del compromiso adoptado hace un año de que se crearían en la provincia unos 80 puestos de facultativos para incrementar la plantilla de aquellos centros de salud más sobrecargados. Son los llamados desdoblamientos de cupos. El presidente del SMM ha recordado que la anterior gestión socialista dejó al sistema público en "una mala situación" y que luego vino la pandemia. Pero ha insistido en que ahora no se está haciendo "una inversión extraordinaria" como sería necesaria para "rescatar" a la sanidad pública de la situación crítica en la que se encuentra.

Desde el sindicato se han explicado también los motivos de la falta de médicos y de que profesionales cualificados -tras más de una década de formación- se marchen a otras comunidades o a la privada. Las causas -asegura el SMM- pasan, entre otras por unas remuneraciones en Andalucía de las más bajas de Europa y España, por "penosas condiciones de trabajo", por jornadas extraordinarias de tarde que son recortadas "de forma indiscriminada", por contratos precarios o por "desplazamientos obligatorios" entre centros de salud para cubrir la asistencia en otros en los que la plantilla es insuficiente. También por la falta de actualización de las bolsas de trabajo, los obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional, la falta de tiempo para investigación y hasta facultativas que se ven "perjudicadas tanto en sus ingresos económicos como en sus condiciones laborales por el hecho de quedarse embarazadas".

El SMM ha exigido unos presupuestos adecuados para la contratación de facultativos, la creación de los cupos médicos pendientes para los desdoblamientos comprometido así como el cumplimiento de los acuerdos para limitar el número de pacientes por jornada y facultativo en los centros de salud. En resumen, "dar estabilidad a los profesionales y contratos atractivos, mejorando las condiciones de trabajo y las retribuciones para evitar que se marchen fuera de Andalucía y del sistema público".