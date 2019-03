La lista del PSOE escenifica otra vez la división entre ‘susanistas’ y ‘sanchistas’

La confección de las listas para las elecciones generales del próximo 28 de abril ha vuelto a sacar a relucir la división interna en el Partido Socialista entre susanistas y sanchistas, por más que el partido se esfuerce en trasmitir normalidad. En la provincia de Málaga, las alrededor de cien agrupaciones socialitas se están pronunciando estos días.

El grueso de las votaciones se celebraron en la tarde de ayer, con dos propuestas bien diferenciadas. Las disputas entre los dos sectores se están centrando por ver quiénes ocuparán los tres primeros lugares de la candidatura al Congreso y el puesto de salida para el Senado. En 2016, el PSOE obtuvo tres diputados por Málaga y un senador. El partido confía en repetir resultados, por lo que unos y otros pelean por dar un billete seguro.

Por un lado, los susanistas defienden una lista encabezada por Miguel Ángel Heredia, ex secretario provincial y diputado desde 1996, cabeza de cartel en 2015 y 2016, quien ascendió dentro del grupo parlamentario socialista hasta ejercer como número dos. Heredia, afín a Susana Díaz, fue finalmente destituido después de que ésta saliera derrotada en las primarias frente a Pedro Sánchez.

Como número dos proponen a Fuensanta Lima, senadora y ex teniente de alcalde en Mijas, quien también forma parte de la dirección del PSOE como vicesecretaria general. El escaño del Senado estaría reservado para José Carlos Durán, quien fuera secretario general de las Juventudes Socialistas en Andalucía, que daría el salto al Congreso tras renunciar a seguir en la candidatura de Daniel Pérez al Ayuntamiento de la capital.

El aparato del PSOE en Málaga se aferra al número uno y ofrece a los afines a Sánchez un puesto de salida

Por su parte, los sanchistas quieren una candidatura en la que figure como número uno Ignacio López Cano, director de Salvamento Marítimo y principal representante del sanchismo en la provincia, a quien acompañaría de segunda María Gámez, la ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga a quien Pedro Sánchez rescató para el cargo de subdelegada del Gobierno tres años después de que abandonara sus responsabilidades municipales.

Al Senado, enviarían a otra cara conocida del socialismo en la Casona del Parque: Rafael Fuentes. Fue portavoz del grupo municipal de la capital y la persona por la que apostó el sanchismo en la provincia para intentar el asalto a la secretaría general del PSOE de Málaga.

Se ha debatido también una tercera alternativa, impulsada por militantes históricos del partido, con José Aurelio Aguilar Román como candidato. El que fuera número dos del PSOE en Málaga encabezaría una propuesta de renovación.

Todo esto, a la espera de ver qué hace Pedro Sánchez. Lo más probable es que trate de dar un golpe de efecto colocando a alguien con cierto peso para liderar la lista. En el partido señalan que sobre la mesa nunca estuvieron los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el de Agricultura, Luis Planas. En su lugar, el ministro de Cultura, José Guirao, sería el que tendría más opciones, porque como director general de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía su nombre está muy vinculado al desarrollo cultural de Málaga. De momento, parece que el almeriense rechaza la oferta.

El resultado de las votaciones no es vinculante, sino que servirá para que la dirección provincial elabore la candidatura que, después, se elevará a la dirección regional y finalmente a la federal. En cada uno de esos pasos se pueden introducir cambios. Aunque la intención es poder llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que apuntan desde el PSOE es que la dirección no puede renunciar a que Heredia no ocupe un puesto de salida y, como mucho, el aparato del partido en Málaga ofrece a los sanchistas meter a uno entre los tres primeros.