El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga invita a Cassá a colaborar "con acuerdos puntuales"

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga empieza a mover ficha en el nuevo escenario político generado por la marcha de Juan Cassá de Ciudadanos y su petición de pasar a ser concejal no adscrito. Once días después de que el otrora portavoz naranja en la Casona del Parque rompiese relaciones con su ya ex partido, el Ejecutivo le lanza una invitación clara para que en su nueva condición siga colaborando en la toma de decisiones en el Consistorio.

Superado el mutismo inicial, la portavoz municipal del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, lanza un mensaje que deja poco lugar a la duda. "Si Juan toma esa decisión por discrepancias con su partido, no entiendo que haya inconveniente en que siga trabajando con el equipo de gobierno y llegue a acuerdos puntuales", afirmó en una entrevista con Málaga Hoy.

"Nosotros siempre le tendemos la mano porque nuestra relación personal siempre ha sido buena y en el plano político hemos discrepado en ocasiones pero hemos llegado a acuerdos para sacar cosas buenas para Málaga", enfatizó la también concejala de Comercio. "No veo que haya inconveniente en seguir trabajando como independiente pero llegando a acuerdos con el equipo de gobierno", apostilló.

El planteamiento puesto sobre la mesa por la edil popular se produce en un contexto en el que el valor del voto de Cassá ha crecido de manera exponencial. Su marcha de Cs rompe la mayoría absoluta de la que disponía el cogobierno integrado por el PP y la organización naranja desde el arranque del mandato. Ambos grupos suman 15 concejales (14 el PP y uno Cs), los mismos que representan al PSOE (12) y Adelante Málaga (3). Y es Cassá el que tiene la clave para romper este equilibrio.

La trascendencia de su apoyo es si cabe mayor ante la posibilidad de que en los tres años que restan de mandato pueda formularse una moción de censura con la que el PSOE, principal partido de la oposición, busque destronar a Francisco de la Torre. Una operación que ya trató de impulsar su portavoz, Daniel Pérez, a finales del pasado mandato, pero que no prosperó por la negativa de Cassá y los otros dos ediles de Cs.

El regidor, que acaba de cumplir veinte años al frente de la Alcaldía, nunca antes se había encontrado en una situación de debilidad tan evidente. Incluso en el mandato anterior, cuando disponía de un concejal menos y se valía solo de un acuerdo de investidura con Cs, el riesgo a ser desbancado no era tan evidente como en el periplo actual.

Una situación que no escapa a los análisis que se hacen en el seno del Ejecutivo local, en el que es protagonista la ausencia por fuerza mayor del alcalde desde hace algo más de un mes. La previsión es que sea este lunes cuando el mandatario local se reincorpore tras haber sido operado de una lesión cerebral. Es por ello que lo expuesto por Pérez de Siles tiene aún más valor.

La edil admitió la sorpresa que provocó en el seno del gobierno local la decisión de Cassá, tanto "por el momento como por la forma". "Hasta este momento hemos estado y estamos trabajando con Cs de la mano; estamos en un cogobierno con lo que todas las decisiones tienen que ser consensuadas y eso nos obliga a los dos grupos a tener una voluntad de entendimiento y diálogo", dijo, recalcando que tanto con Cassá como con la portavoz de su ex grupo, Noelia Losada "teníamos un diálogo fluido".

"Si la decisión la toma por falta de entendimiento con su grupo, lo respetamos; pero entendemos que de ser esa la causa no tendrá ningún problema en seguir trabajando con el equipo de gobierno en la forma en la que ya lo venía haciendo, porque su objetivo era y es conseguir cosas buenas para Málaga", enfatizó.

Preguntada por el temor a que en los próximos meses tome forma una moción de censura contra el alcalde, Pérez de Siles relativizó el asunto por el momento en el que se encuentra la ciudad, con la crisis sanitaria del coronavirus como prioridad. "Quizás por el momento en que se produce este anuncio no tenemos tiempo para estar preocupados; tenemos que dar respuesta a muchos problemas, a muchas necesidades de vecinos, hay preocupaciones más urgentes", añadió.

Desde que el pasado 4 de mayo se supo de las intenciones de Cassá, comunicadas por él mismo a través de sus redes sociales, se ignoran sus planes. El único movimiento cierto es que protagonizó el pasado jueves cuando formalmente solicitó a Alcaldía que se le asignase su nueva condición de concejal no adscrito. Este paso confirma su negativa a cumplir con la exigencia de Ciudadanos, que le reclamó el acta de edil apelando a que actuase con "coherencia personal" y cumpliendo con el código ético y económico que él mismo firmó cuando asumió el reto de ser candidato a la Alcaldía para las municipales de mayo del año pasado.