Recogen más de 650 firmas para el cierre del bar de Málaga junto al que apuñalaron a un joven

Vecinos de la zona de Arroyo de los Ángeles, donde el domingo por la noche fue apuñalado en una pelea un joven de 27 años que murió al día siguiente, han conseguido en menos de 48 horas un total de 653 firmas para exigir la clausura del bar Tekila, situado cerca de donde se produjo la agresión. “La barriada se ha volcado porque se están burlando de nosotros", apostilla uno de los residentes que se ha movilizado.

Las rúbricas han sido presentadas este jueves en el Ayuntamiento de Málaga, al que los afectados piden “que haga cumplir la ley y no mire a otro lado”. El escrito recoge que el local, con "licencia de bar", se publicita "como discoteca", de forma que, según los residentes, abre sus puertas a las 8 de la tarde y no echa el cierre hasta las 2 de la madrugada. “Nos han puesto una discoteca en una zona residencial. No queremos discotecas en nuestro barrio”, asevera uno de los firmantes.

Alfredo, otro de los vecinos de la barriada, tiene 63 años y ha sido testigo de la evolución de la actividad que ha experimentado el local de ocio, que llegó a ser un restaurante. Según su testimonio, ahora se erige en "un punto conflictivo” que implica que en sus inmediaciones se produzcan “discusiones, peleas y borracheras”, en las que incluso se llegan a lanzar botellas. "Tengo dos nietas y mi mujer, que está atemorizada, pasea con ellas por dos calles más arriba para no bordear la puerta", asegura.

Los responsables del negocio, en palabras de los vecinos, expulsan a los clientes que han protagonizado altercados, pero la violencia continúa en el exterior. “No llaman a la Policía. Dentro se quedan unos cuantos, cierran la puerta y echan a los conflictivos, que siguen fuera. El bar cierra a las 2 o 3 de la mañana y, después, tenemos una hora más de broncas y voces”, advierte este residente. Así, los perjudicados proponen que el local sea trasladado a uno de los polígonos industriales de la capital, donde no haya bloques de viviendas. "Allí no hay problema en que discutan", remacha.

El último episodio violento en la barriada se registró durante la noche de este domingo. La víctima era un joven colombiano de 27 años que, según el aviso que dieron los vecinos, se había visto implicado en una pelea ocurrida junto al bar. Tras recibir una puñalada en la zona abdominal, fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, pero aunque se le intervino de urgencia los médicos no pudieron salvar su vida.

Al día siguiente, la Policía detuvo al presunto autor, de 22 años y con antecedentes por tenencia de armas y desobediencia a agentes de la autoridad, por un delito de homicidio doloso. El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, en funciones de guardia, acordó la pasada noche su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Por su parte, los propietarios del bar Tekila cuyo cierren están reclamando cientos de vecinos de la barriada, aseguraron a este periódico horas más tarde del apuñalamiento mortal que éste se produjo “dos horas después del cierre” y defendieron que el suyo es un local “familiar” en el que se evita a “jóvenes problemáticos”. Según su versión, en el interior no hubo ninguna pelea y desconocían qué pudo ocurrir en el exterior. “No nos pueden señalar, no tenemos nada que ver”, remacharon entonces.

Los residentes que luchan por la clausura del local critican también que, pese a la "alarma social" que hay en el barrio por lo ocurrido, "ningún representante municipal" haya acudido a hablar con ellos para, al menos, lanzar un mensaje de tranquilidad. No descartan incluso poner el caso en manos de la Fiscalía de Málaga si fuera necesario para que investigue los hechos.