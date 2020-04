Francisco de la Torre sale de la UCI y es trasladado a planta

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha dejado la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Chip y ha pasado a planta este mediodía tras ser operado ayer con éxito de un hematoma subdural crónico.

El Ayuntamiento de Málaga ha comunicado esta mañana que De la Torre "evoluciona favorablemente y ha pasado la noche bien, sin incidencia alguna". También han comentado que esta tarde se le realizará un TAC de control.

El regidor malagueño ha querido tranquilizar personalmente a los ciudadanos y esta mañana, pasados unos minutos de las 9:00, ha publicado un mensaje en la red social Twitter en la que afirmaba que se encontraba bien y agradecía las muestras de apoyo dadas por ciudadanos de toda España."Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP", ha afirmado.

Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) April 12, 2020

De la Torre llevaba varios días con dolor de cabeza en su domicilio y ayer sábado se desplazó hasta el Hospital Clínico, donde le fue detectado un hematoma subdural crónico, una acumulación de sangre entre el cerebro y la meninge provocada, normalmente, por algún tipo de golpe. Es una dolencia que aparece con cierta frecuencia en las personas de más edad y el alcalde de Málaga tiene 77 años.

Fue trasladado al Hospital Chip en Málaga capital, donde ha pasado el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional para dejar espacio en el Carlos Haya a los pacientes de coronavirus, y a última hora de la tarde fue operado con éxito por los doctores Miguel Ángel Arráez y Guillermo Ibáñez. Finalizada la intervención, De la Torre fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos y ahora pasa a planta. Se espera que en unos días pueda abandonar el hospital y continuar con la recuperación en su domicilio.