El Estado indemnizará a la familia de un preso al que mató otro recluso en la cárcel de Archidona

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al Estado a indemnizar subsidiariamente a una familia de un preso al que mató otro recluso en la prisión Málaga II, en la localidad malagueña de Archidona, en marzo de 2021, tras darle una paliza a la víctima en un patio del centro penitenciario.

El procesado ha sido condenado a doce años de cárcel y a indemnizar a la madre del preso fallecido y a sus tres hermanos con un total de 107.035 euros en concepto de perjuicio personal y patrimonial, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El Estado tendrá que abonar dicha responsabilidad civil subsidiariamente debido a que ha quedado probado que "existió una infracción de las normas de vigilancia del patio" y que cuando se inició la agresión hubo una tardanza en la reacción aunque no queda despejada la circunstancia que lo determinó.

"Lo que sí podemos concluir es que los sistemas de vigilancia y seguridad que seguía el centro penitenciario no eran suficiente para garantizar la seguridad y para evitar, no ya que se produjera la inicial agresión, sino para impedir que continuara hasta alcanzar los siete minutos de duración", se precisa en el relato de hechos.

Así se produjo la agresión

La agresión se cometió sobre las 17.12 horas y en un primer momento ambos se saludaron amistosamente, se separaron y comenzaron a andar alrededor del perímetro en el mismo sentido, pero en un determinado momento, el acusado esperó a que el otro recluso se aproximara y tras un nuevo saludo iniciaron el camino juntos conversando.

A las 17.18 horas el procesado comenzó a golpearlo con violencia, y le propinó presuntamente puñetazos, patadas y pisotones, todo ellos dirigidos a la cabeza.

La agresión se prolongó durante siete minutos, momento en el que el agresor cesó en su conducta y la víctima quedó inmóvil en el suelo.

A las 17.25 horas los funcionarios, alertados por otro compañero, acudieron y accedieron al patio, y tras reducir al presunto autor trasladaron a la víctima al módulo de enfermería pero dada la gravedad fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció horas más tardes por edema cerebral y traumatismo cráneo-encefálico severo.

En los fundamentos de derecho el magistrado afirma que "resulta llamativo" que en un informe posterior se recomiende una reorganización del servicio con incremento de plantilla, sugiriendo una reforma de protocolos, "lo que pone de manifiesto que el sistema diseñado era claramente mejorable".

El abogado del Estado sostuvo que la agresión fue un suceso imprevisible no susceptible de control y que no se usaron armas ni objetos peligrosos pero las acusaciones discreparon y mantuvieron que no existió una vigilancia efectiva extremo que comparte el magistrado que destaca que "no se trató de un incidente sorpresivo y rápido, la agresión se prolongó durante siete minutos".