Instaladores de aire acondicionado de Málaga denuncian el intrusismo en el sector

Todos los veranos se repite el mismo problema para los instaladores de aire acondicionado autorizados, surgen instaladores piratas que ejercen sin licencia. Por lo tanto, instalan el aparato en las viviendas malagueñas pero sin tener la certificación necesaria. Javier Jiménez, perteneciente a la asociación malagueña instaladora y de mantenedores (Amaim) y director gerente de Refrimar, explica: "Hay mucho intrusismo, sobre todo en esta época del año de parte de instaladores eléctricos y de fontanería que ven que baja su volumen de trabajo y como que ven en la climatización un negocio y tienen herramientas para instalarlos, pues se aventuran a hacerlo".

Para la asociación es conveniente reforzar las vigilancia para que no se produzca este tipo de intrusismo. Desde Amaim ven el principal problema en las grandes superficies ya que facilitan seis meses para que la persona que compró la maquina lleve el documento "la carta A" para verificar que fue instalada por un vendedor autorizado. Javier Jiménez asegura: "Esa carta no la mira nadie, no hay ningún organismo competente ahora mismo que que verifique que esta carta realmente ha sido firmada y sellada por un instalador autorizado y no es inventada".

Los instaladores autorizados ven mermada su demanda a causa de la competencia desleal que ejercen los no autorizados al ofrecer el servicio a menor precio. "Los clientes serios no miran el precio, ni se lo plantean pero hay muchos que terminan acudiendo al servicio pirata", asegura Javier Jiménez.

Para el director de Refrimar es arriesgado para el cliente y el instalador poner estos aparatos en funcionamiento sin tener autorización. Javier apunta: "Desde hace ya cuatro o cinco años venimos trabajando con unos refrigerantes que tienen cierto riesgo porque pueden ser inflamables. Si no se instalan de forma correcta si no lo hemos hecho de forma correcta y no hemos tomado las medidas oportunas, pues podemos provocarle un un riesgo a nuestro cliente".

Pese a la pérdida de clientes por la competencia desleal ejercida por los instaladores piratas las empresas de este sector están teniendo más demanda que nunca. El vocal de Amain señala que el calor del año pasado y las temperaturas que han dejado marzo, abril y mayo han hecho que la gente que no tenía aire o que lo tenían ya viejos, se haya decidido a cambiarlo o a montar uno nuevo.