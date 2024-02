Málaga: el mayor privilegio

Lo malo de ir a la panadería a ciertas horas es el riesgo de tener que guardar una cola propia de discoteca antigua. Sobre todo si vas en fin de semana, cuando el personal no se contenta con la barra diaria sino que aprovecha para llevarse a casa (o a donde considere) todo tipo de caprichos dulces y salados. Así que allí estaba yo, a la espera, armado de paciencia, dispuesto a responder “yo” cuando la siguiente en arrimarse preguntara quién era la última, dando vueltas y más vueltas a las tres monedas que naufragaban distraídas en mi bolsillo. Dado que no tenía mucho más que hacer, decidí afinar el oído, planchar la oreja y prestar atención a la conversación que las dos vecinas que me precedían mantenían con serena complicidad, ambas con veteranía suficiente como para no andarse con tonterías, bien plantada y maquillada una, de aspecto más descuidado y perrito en brazos la otra. Creí entender que se referían a la hija (o la nieta) de una de las dos, o tal vez de una tercera en discordia, pero, en cualquier caso, la susodicha había solicitado una tasación de su vivienda, al parecer en el mismo barrio, por algún motivo que no logré identificar pero que tampoco resultaba difícil de imaginar; y, según comentaban aquellas dos mujeres cómplices, la operación había dejado bien satisfecha a la interesada, que se encontró, al parecer, un precio superior al esperado. Y fue entonces cuando vino lo bueno: “Es que hay que ver, resulta que nuestras casas ahora valen un dineral”, suspiró la primera, a lo que respondió la segunda: “Quién nos lo iba a decir, hace nada parecía que vivíamos en el culo del mundo y ahora resulta que tener un piso en Málaga es un privilegio”. Recordé, de inmediato, algunos análisis, ciertas intervenciones de expertos financieros en varias tertulias y diversas columnas de opinión que valoraban de manera positiva la espectacular alza del precio de la vivienda en Málaga, a la cabeza de España, porque de esta manera los ciudadanos veían revalorizadas sus propiedades en un porcentaje nada desdeñable, lo que, al cabo, entrañaba jugosas oportunidades de crecimiento económico para tales beneficiarios potenciales. Dicho de otro modo: si dispones de una vivienda en propiedad y estás dispuesto a especular con ella sin muchos miramientos, enhorabuena, estás en racha. Otra cosa es que adquirieras una casa en su momento, hipoteca mediante, con la única intención de vivir en ella, aunque, ya se sabe, en todas partes hay gente excéntrica. Pero sí, es cierto: tener una vivienda en propiedad hoy en Málaga es un privilegio. Y ya se sabe que, si es un privilegio, nunca puede ser un derecho: si un bien es exclusivo, no puede ser de todos, y viceversa.

Me resultó significativo el hallazgo, replicado en la calle, de los argumentos con los que ciertos líderes del cotarro han querido hacer ver a la población en los últimos años que la subida disparada de los precios de la vivienda no anunciaba una nueva burbuja, sino una estupenda ocasión de negocio. La diferencia es que, por la deriva posterior de la conversación, no me pareció que estas mujeres tuvieran muchas ganas de poner sus viviendas a la venta y probar suerte. Por supuesto que da gustito saber que la residencia por la que has trabajado tanto tiene ahora más valor en el mercado. Pero tampoco sienta mal la seguridad de que nuestros hijos podrán aspirar a tener su propia vivienda aquí, si lo desean, por mucho que se vayan a estudiar a Estados Unidos o a donde les dé la gana, sin tener que esperar a heredar la de sus padres. Y, sí, Málaga es ya esa ciudad que ha negado a la siguiente generación el derecho con tal de engatusar a la actual con el privilegio: hace sólo unos días, un informe de Idealista respaldado con datos del INE situaba a Málaga como la primera ciudad de España en cuanto a porcentaje de alquileres que superan el esfuerzo máximo recomendado para familias de ingresos medios. Sólo un 6% de la oferta disponible se ajustaría a ese esfuerzo: por lo demás, el precio medio para una vivienda de dos habitaciones alcanza ya los 1.028 euros mensuales, mientras que la disponibilidad real de lo que se entiende como ingresos medios debería situar ese precio en 755 euros. En cuanto a la compra de vivienda nueva, la imposición del modelo de alto standing aplicado en los nuevos rascacielos, inclinado igualmente a la especulación, junto a la carestía de vivienda pública, conforman un paisaje colosal. Se da aquí una paradoja estimulante: la misma población que se creía clase media a cuenta de la revalorización del precio de su vivienda se encuentra con que no llega a clase obrera cuando se trata de adquirir o alquilar una. Y es que la especulación, ay, siempre fluye en la misma dirección: menudos ilusos los que se creyeron con derecho al pastel por haber comprado un piso de mierda hace treinta años.

El liderazgo de Málaga en estos rankings (como sucede con cualquier otro escaparate en cualquier otro ámbito) no obedece a una circunstancia sobrevenida, ni a un milagro inesperado, sino a un trabajo concienzudo y bien hecho. Se trataba de poner la ciudad en venta, pero sólo entre la clientela adecuada. Al mismo tiempo, el juego consistía en despertar la ilusión de que todo el mundo saldría ganando, con tal de obtener el favor político de la mayoría, hasta que la evidencia cayera por su propio peso, ya demasiado tarde. La estrategia salió bien: Málaga ha quedado reforzada en un contexto bien delicado, los inversores idóneos aparecieron en el momento oportuno y las cuentas cuadran. Cuando la ciudad presumía de su sostenibilidad, hasta el punto de aspirar a una Exposición Internacional con este argumento, iba en serio: su calidad de vida es, ciertamente, envidiada en todas partes. Sólo había un matiz ligeramente adverso, el que tenía que ver con esa mayoría social finalmente excluida, la misma que ahora no puede pagarse la casa en la que vive, la que se ve abocada a hacer las maletas o a quedar barrida bajo la alfombra y que hace veinte años aplaudió a rabiar la peatonalización del centro. Shylock advirtió a los malagueños del montón de que la historia de éxito nos costaría una libra de carne de nuestro propio cuerpo y no ha tardado en reclamar la deuda. Era una historia de éxito, sí. Pero sólo para unos pocos.