Nueva manifestación de los padres del colegio Domingo Lozano de Málaga

"¡Que lea esto bien el alcalde!", han aclamado un grupo de madres reunidas en el colegio Domingo Lozano bajo el lema "La educación pública no se vende, Domingo Lozano se defiende". Desde el inicio del curso escolar en septiembre, el centro se vio afectado por una cimentación deficiente en algunas de las aulas. Ante esta situación, Educación dio la orden cesar la actividad académica en estas instalaciones como medida preventiva para garantizar la seguridad del alumnado. El problema continúa hasta día de hoy, cuando los alumnos han sido redistribuidos a dos centros próximas y no se sabe nada del estado del colegio: "Queremos un nuevo Domingo Lozano, no que los alumnos se tengan que dividir en otros centros", han declarado las madres.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha estado presente en la protesta y ha asegurado que su partido va una moción en defensa de la educación pública. Las madres han acompañado al portavoz y a los concejales socialistas en respuesta al problema que envuelve al centro. "Su lucha es nuestra lucha. La educación pública y el Domingo Lozano se defienden", ha anunciado el portavoz del PSOE.

El PSOE reconoce una falta de compromiso por parte de la Junta y del Ayuntamiento

Pérez ha afirmado que las actuaciones que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han hecho para mantener la buena gestión y conservación del centro son "deficientes". "Hace falta la gestión de la Junta para que haya un nuevo edificio que dé respuesta a las necesidades del barrio. No se pueden perder líneas de educación pública, no se pueden cerrar colegios públicos", ha insistido. El Partido Socialista considera que se ha llevado a cabo "una actitud negligente por parte de la Junta y el Ayuntamiento de Málaga que han ido dejando morir al Domingo Lozano".

Los padres se han mostrado insatisfechos con la solución que ha dado la Delegación de Educación hasta ahora: "Hay una falta de atención municipal y de la Junta de Andalucía". "Más de 260 niños han visto como se les ha cerrado su colegio de un día para otro, no podemos perder servicios públicos como son los colegios en el barrio", ha añadido el portavoz socialista. Silvia Tejada, representante de los padres del colegio, ha señalado que hace ya más de un mes que "no tenemos ninguna noticia nueva". En una de las reuniones con el delegado de Educación, ha señalado, se prometieron refuerzos para niños con necesidades especiales que aún no han llegado: "Estos niños han tenido que cambiar de sitio, y al estar repartidos en dos colegios es imposible atender a todos como se merecen", ha finalizado Tejada.

Rocío Orts, madre con un niño con necesidades especiales, ha subrayado la situación de los niños que necesitan soporte: "Mi hijo en el colegio Luis Braille no tiene su PETIS (Profesional Especialista Técnico de Integración Social), mi hijo necesita asistencia en el aula", ha expuesto. "Nos dijeron que tendrían todos esos refuerzos desde el minuto uno, y todavía no tenemos respuesta de nada". "Necesitamos al menos esos recursos cubiertos mientras se agrupan a todos los niños en una misma zona para el curso que viene", ha declarado. Ana Soler, abuela de tres niños del colegio, ha mandado un mensaje a la concejala Teresa Porras para reclamar atención "por la nueva generación de los niños del Domingo Lozano".