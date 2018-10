Los médicos seguirán de huelga hasta que tengan diez minutos por paciente

El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, reiteró ayer la "voluntad" de diálogo de la administración y volvió a hacer un llamamiento para que el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y la plataforma Basta Ya desconvoquen la huelga de Atención Primaria que iniciaron a principios de octubre, algo a lo que los facultativos respondieron pidiendo al Gobierno andaluz "claridad" en sus propuestas de cambio de cupos e insistiendo en que hay puntos "innegociables" para los profesionales, como son "los diez minutos por paciente y los 25 por jornada a demanda".

De esta manera, los médicos siguen con el planteamiento de no desconvocar la huelga hasta que la Junta "no aclare y dé cifras concretas" de los cambios que quiere realizar en la Atención Primaria malagueña, especialmente en cuanto a los nuevos cupos de médicos por paciente. Así lo aseguraron en un comunicado en el que, no obstante, también reconocieron que en las últimas horas "han fructificado contactos y se ha enviado por parte de estos colectivos una contraoferta a la carta de intenciones primera de los representantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

La delegada de Salud, Ana Isabel González confirmó que recibieron esa "contraoferta" el jueves por la noche y dijo que se está analizando estos días, asegurando que convocarán a los colectivos médicos la próxima semana, lunes o martes, "lo más pronto posible". "Está por concretar el día con ellos, pero queremos que sea lo más pronto posible", señaló.

En la contraoferta remitida por los colectivos médicos, "uno de los puntos calientes que estiman innegociable es saber cuál va a ser la vara de medir en el nuevo sistema que la Junta tratará de aplicar en la dotación médico por número de pacientes", afirmaron. Al respecto, indicaron que "no aceptarán ninguna solución que no acepte los diez minutos por paciente y los 25 por jornada a demanda".

En este sentido, los colectivos médicos insistieron en que los denominados nuevos cupos o forma de medirlos "supondrán la mejor efectividad a la hora de repartir cargas de trabajo, según la administración, mientras los médicos queremos saber si no será una nueva fórmula imprecisa de marear la perdiz y a fin de cuentas no aumentar los 180 médicos de familia y 50 pediatras que desde hace un año piden de aumento en la provincia".

Además de este tema, SMM y Basta Ya, apoyados por el Colegio de Médicos de Málaga, exigen la recuperación de las Unidades de Atención Familiar (médico más enfermero) o el acceso a pruebas diagnósticas en atención hospitalaria con un catálogo amplio disponible. Potenciar la ecografía, la cirugía menor, las infiltraciones, y la planificación familiar de segundo nivel, entre otras.

Asimismo, la contraoferta incluye, según apuntaron, "la creación de agendas de tiempo protegido para consultas programadas, visitas domiciliarias, actividades comunitarias, formación, docencia e investigación, prevención y promoción de la salud". Otra petición más de importancia será que los tutores de residentes "no tengan actividad asistencial por encima de las cinco horas al día". Al respecto, Ruiz Espejo recordó que el incremento neto que se plantea en la provincia es "de más del 7% de la plantilla, más que la media de Andalucía", al tiempo que señaló que el refuerzo incidirá "especialmente en la zona de Málaga y Costa del Sol". En este sentido, Ruiz Espejo incidió en que "la voluntad" del Ejecutivo regional "se mantiene sobre la mesa para que todo el refuerzo que se ha planteado se vea ya el próximo mes de forma efectiva".

"Hemos demostrado voluntad y estamos poniendo hechos concretos y medidas que se van a ver ya sobre la mesa", indicó. Para el delegado el planteamiento realizado por parte de la Junta supone "importantes avances", por lo que esperó que "volvamos a la normalidad y a la defensa del sistema sanitario público y de la Atención Primaria, que es con lo que estamos comprometidos desde la Junta de Andalucía". "Queremos comprometer a los profesionales y que vean esta posibilidad de diálogo, desconvocando las acciones de huelga que tienen planteadas", reiteró.