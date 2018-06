El dueño del mercado de San Miguel, tras la escuela de gastronomía del Astoria

El proyecto alternativo para la transformación de los antiguos cines Astoria y Victoria, asentado sobre la propuesta de crear una escuela de gastronomía de la mano del Basque Culinary Center, tiene tras de sí el mismo fondo de inversión holandés que hace ahora casi un año compró el mercado de San Miguel por cerca de 70 millones de euros. Fuentes próximas al grupo interesado en el Astoria confirmaron este extremo, incidiendo en la solidez de la iniciativa.

La adquisición del histórico zoco madrileño estuvo protagonizada por la sociedad de riesgo compartido Redevco Iberian Ventures, formada por la inmobiliaria Redevco y fondos de la gestora Ares. Ahora, esta misma firma pone su atención en la manzana de la Plaza de la Merced, adquirida por cerca de 21 millones de euros por el Ayuntamiento de Málaga a finales de 2010. Siete años y medio después, el Consistorio sigue a la espera de contar con una propuesta definitiva para curar la herida que este inmueble supone en el casco histórico. La vía abierta hace más de un año, por medio de un concurso de ideas arquitectónico, pasa por la adjudicación a una empresa privada de la concesión de este espacio con el fin de, a cambio de la explotación comercial de la misma, ejecutar un edificio de nuevo cuño y potenciar el uso cultural en el mismo.

Tras el fracaso inicial de la iniciativa, en la que fue seleccionado el proyecto encabezado por el arquitecto José Seguí y el actor Antonio Banderas, el equipo de gobierno del PP cuenta desde hace varios meses con la petición formal de la sociedad Malaga All Space (MAS), vinculada a la empresa Mercado Victoria, para asumir el inmueble y desarrollar un zoco cultural, con una gran sala de conciertos con capacidad para 1.500 personas como principal atractivo.

Uno de los interrogantes que pesa sobre la nueva propuesta es qué camino tomará para aspirar formalmente al Astoria. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, explicó el pasado miércoles a los representantes del grupo de inversión, con los que mantuvo una reunión, que tienen una doble vía: de un lado, pueden formular una nueva propuesta de intervención, detallando la oferta cultural y arquitectónica; de otro, esperar a que formalmente se abra el proceso de concurrencia competitiva para pujar con MAS por la concesión de los antiguos cines. Bien es cierto que en este segundo caso quedarían obligados a respetar las líneas generales de la propuesta de MAS, que serían recogidas en el pliego de condiciones.

Todo apunta a que Redevco formulará un propuesta propia, que "se ajuste 100% a lo que hoy se puede hacer allí". "Hemos quedado en hacer una propuesta arquitectónica potente, que no sea réplica de nada, sino un edificio icónico", indicaron fuentes próximas a la iniciativa, que precisaron que la intención por parte del grupo promotor es la de poner sobre la mesa en septiembre una propuesta concreta. Preguntado por los trámites que quedan pendientes en este momento para decidir el futuro del Astoria, Pomares señaló que en este momento los técnicos de Urbanismo están analizando el estudio de viabilidad económica que se le requirió a MAS, a lo que debe añadirse el anteproyecto arquitectónico del zoco. Por ello, el edil del PP es claro al afirmar que "la hoja de ruta actual no se va a cambiar hasta que no se presente una propuesta por escrito".