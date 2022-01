La montaña rusa de Tívoli

La incertidumbre sigue sobrevolando por el parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, que no baja de la montaña rusa en la que subió en 2007 con la venta del espacio lúdico al grupo inmobiliario Tremón, que ha sido denunciado por el sindicato CC.OO por un presunto “despido tácito” al no haberse pronunciado en relación a la asunción de la plantilla, cuyo futuro se dirimirá el próximo 16 de febrero en la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Málaga.

La secretaria de Servicios en Málaga del ente sindical, Lola Villalba, ha declarado que tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre de 2021, por la que “el parque Tívoli pasa a formar parte de Tremón”, el sindicato interpuso una denuncia contra la compañía.

El juicio tendrá lugar el próximo día16 de febrero en la Sala de Málaga del TSJA , donde se ha presentado “una demanda de despido tácito porque entendemos que la empresa Tremón, que es la propietaria según la sentencia del 15 de septiembre, tienen que subrogar a los trabajadores y no lo ha hecho”.

“Entendemos que eso es un despido tácito porque no les dan trabajo efectivo, sobre todos a los fijos”, ha explicado Villalba, quien ha recordado que “los fijos discontinuos están en la prestación extraordinaria y en una situación normalizada no estarían trabajando en estos momentos”, debido a la naturaleza de sus contratos.

De este modo, ha señalado que “los que están dados de alta son los trabajadores fijos”, que realizan labores de limpieza, mantenimiento y vigilancia del parque lúdico y “no están cobrando la prestación”.

Otra de las acciones que llevarán a cabo los trabajadores es presentar “demandas individuales de cantidad” ante el Juzgado de lo Social, y que tienen que ver con “las deudas que tienen atrasadas” en cuanto a la percepción de sus salarios, una medida que se llevará a cabo tras alcanzar un acuerdo con el administrador concursal.

Así, el gestor del concurso de acreedores en el que se encuentra inmerso la anterior empresa propietaria del parque, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA), “les va a hacer un certificado para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) - adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social del Estado-, pague hasta lo que esté estipulado por ley y que son deudas anteriores a la sentencia del 15 de septiembre”.

En este sentido, ha señalado que “el FOGASA paga un máximo de 120 días de atrasos de salario”, remarcando que los empleados de Tívoli “tienen atrasos de meses anteriores que estuvieron en un expediente de suspensión con anterioridad al concurso, que es dinero que se le adeuda a cada trabajador y que está pendiente, y también gente que ha estado de alta y que no ha ido al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se le debe sus mensualidades”.

Asimismo, indicó que están esperando a que responda “el Juzgado de lo Mercantil” que instruye el concurso de acreedores, que “nos pidió que alegáramos si tenemos que decir algo sore el cese de actividad, una medida que solicitó el administrador concursal el pasado año. “Nosotros nos opusimos porque entendemos que ese parque, si ya no es de CIPASA -que es la que está en concurso-, sino que Tremón es la propietaria; el Juzgado no tendría por qué cerrar la actividad y el parque, puesto que no forma parte de la masa activa del concurso”.

Por otro lado, ha señalado que la plantilla del parque de atracciones Tívoli está esperando a que “la Junta de Andalucía o de alguna administración se tomen un poco de interés y puedan echarnos una mano ante esta situación”, lamentando que de momento no ha celebrado la reunión que tenía prevista mantener con “las partes de la administración, el Tívoli y los representantes de la empresa”. “La Junta si quisiera podría ponerse en contacto con Tremón e intentar buscar una salida y un acuerdo”, ha enfatizado.