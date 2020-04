La mujer del alcalde de Málaga: "Está muy bien y con muy buen humor"

No son días sencillos para la familia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pero parece que reina el optimismo tras la exitosa operación realizada al regidor en la tarde del sábado y el hecho de que, tras permanecer toda la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos como medida de prevención, haya pasado este mediodía a planta en el hospital Chip. La esposa de Francisco de la Torre, Rosa Francia, ha salido hacia las tres de la tarde del complejo hospitalario acompañada de una sus hijas y ha asegurado a la fotógrafa Marilú Báez de este diario que De la Torre se encontraba "muy bien y con muy buen humor".

Francia y su hija, ataviadas con mascarillas por la crisis sanitaria del coronavirus, estaban lógicamente fatigadas tras la intensa jornada de ayer, pero el pronóstico de su esposo y padre es favorable y se espera que pueda regresar a casa en unos días.

El propio Francisco de la Torre es el más optimista de todos. A las nueve de la mañana, en la UCI, mandó un mensaje en la red social Twitter en el que aseguraba que se encontraba bien y agradecía el masivo apoyo recibido en redes sociales. "Muchísimas gracias a todos por vuestras muestras de cariño, que me llenan de emoción y de ánimo. Cuando pueda os responderé uno a uno: me han contado sobre #fuerzaPaco. Estoy bien. Sigo en la UCI pero espero que me pasen a planta hoy mismo. Un abrazo muy fuerte FTP", escribió.

Además de eso, fuentes municipales han confirmado que Francisco de la Torre, de 77 años de edad y 20 años como regidor, prevé seguir ejerciendo como alcalde desde casa una vez tenga el alta hospitalaria, por lo que se siente con fuerza y ánimo para tomar decisiones para la ciudad.