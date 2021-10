El 87% de las mujeres llegan más fácilmente al orgasmo gracias a los succionadores

El boom de los succionadores de clítoris, con el famoso Satisfyer a la cabeza, es una realidad incontestable. Estos juguetes han empezado a ocupar espacio en medios de comunicación y en las redes sociales. Primero, porque son un invento delicioso. Segundo, porque muchas mujeres se han liberado a la hora de reconocer que se masturban en su vida privada.Estos juguetes han ayudado a la naturalización del uso de juguetes y accesorios eróticos, aunque la realidad es que aún existen algunos reparos o miedo. En torno a los succionadores se ha dicho de todo y muchas personas se preguntan cosas como ¿Disminuyen la sensibilidad? ¿Crean adicción? ¿Me impedirá llegar al orgasmo de otra forma?A pesar de que cada vez se recurre más a los juguetes eróticos para añadir diversión, juego y placer a los momentos íntimos, tanto en solitario como en pareja, otras personas buscan estar más seguros al adquirir un succionador.Pese a todos los mitos y creencias que giran en torno a los juguetes eróticos, los beneficios de su uso son muchos: ayudan a ampliar nuestro autoconocimiento sexual, conocer lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos, nuestro mapa corporal del placer y las fases de la respuesta sexual, y todo ello nos ayuda a disfrutar más de las experiencias. Y por supuesto, favorecen el placer y el disfrute.El 90 % de las usuarias de succionadores han mejorado su vida sexual Según un estudio realizado por Diversual, expertos en educación sexual y tienda erótica online, a 9.000 personas, el 61,3% declaran que sus orgasmos son mucho más intensos desde que usa un succionador de clítoris. De los resultados de la encuesta se deduce también que este tipo de juguetes han ayudado a un 87% de mujeres a alcanzar el orgasmo de una manera más fácil, no solo usando el juguete por lo que su uso no impide alcanzarlo en otro tipo de prácticas, ni en solitario ni en pareja, sino todo lo contrario.Y es que los beneficios de los succionadores en particular y los juguetes eróticos en general son reales, tanto es así que el 90% de los encuestados han asegurado que el uso del succionador ha influido positivamente en su vida sexual, tanto en solitario como en pareja. Pero los succionadores no son los únicos juguetes del mercado. El uso de los juguetes sexuales es algo cada vez más común. Con el paso de los años, la sociedad va abriendo su mente en materia sexual, lo que supone dejar atrás ciertos tópicos erróneos y empezar a disfrutar de la sexualidad con total libertad y convencimiento.

Al fin y al cabo, para mantener relaciones sexuales satisfactorias es fundamental la complicidad y las ganas de pasarlo bien. Si se afronta el sexo de manera cohibida, sin soltarse, lo más seguro es que la experiencia no sea plena y que no se pueda disfrutar en todo su esplendor. Cuando se mantienen relaciones sin tabúes, sin censuras y desde la confianza en el otro, el sexo se convierte en una de las mejores sensaciones que podemos experimentar a lo largo de nuestra existencia.

Existe todo un mundo por explorar en el campo de la juguetería sexual aunque son muchas las personas que creen que los vibradores y los succionadores son las únicas alternativas. Nada más lejos de la realidad, la lista es mucho más larga de lo que muchos piensan y a los juguetes ya citados hay que añadir otros como la cosmética y lencería erótica, masturbadores automáticos, juguetes con control remoto e incluso con app móvill, antifaces y ataduras... solo tienes que darte una vuelta por un sex shop, ya sea online o en una tienda física, y te sorprenderás de todas las cosas con las que puedes reactivar y llevar tus relaciones sexuales a otro nivel.