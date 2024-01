El negocio millonario de los 271 rodajes de Málaga

Así, las producciones en la capital en el pasado año se tradujeron en una inversión económica directa de 18,6 millones de euros, casi un 31% más que en el año 2022. "Esta inyección económica no solo beneficia a la capital, también a la provincia, al fomentar el tejido empresarial; favorecer al sector turístico; incentivar la creación de nuevas empresas para responder a la demanda existente y provocar más formación cualificada", han destacado.

El tipo de producción que más se llevó a cabo en Málaga en 2023 como en años anteriores fue la publicidad con 101 producciones (seguida de programas de tv y online con 52 y cortometrajes con 45). Sin embargo, en el aspecto económico fueron las series las que más invirtieron (14 millones), seguidas de los largometrajes (1,38 millones) y en tercer puesto los programas (1,35 millones), desbancando excepcionalmente a la publicidad (con 1,3 millones, entre las categorías de spots, vídeos corporativos, vídeo clips y foto fija) que suele ser la que más invierte en la ciudad.

Por países, España es de nuevo el que más produjo en Málaga con 229 producciones, seguido de Reino Unido con 10 y Alemania con 8 (uno en coproducción con Francia).

Producciones

Entre las producciones realizadas en parte o de forma íntegra en Málaga capital durante el 2023 que han tenido mayor repercusión, están en el apartado de largometrajes 'La señora que juega', de José Enrique March, producido por 73140323PC Ezekiel Montes Producciones; 'El correo', dirigido por David Calparsoro y producido por Vaca Films; 'Hamburgo', del director Lino Escalera, producido por Zeta Cinema, Icónica producciones y Tandem Films en coproducción con Pecado Films y Cinelabs; 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra', dos películas dirigidas por Domingo González y pertenecientes a la trilogía 'Culpable' y 'El berrido de los silencios', del director y actor malagueño Jaime Ordóñez.

En series destacan 'Marbella', producida por Buen Día Estudios para Movistar; 'Machos alfa', producida por Contubernio Films para Netflix; 'Urban. La vida es nuestra' de Alea Media para Prime Video. Series documentales: 'Luz en la oscuridad', sobre la desaparición de David Guerrero Guevara -más conocido como el niño pintor de Málaga- para Movistar Plus+ y 'Los secretos de la Operación Malaya' y 'Todo cambia', ambas para RTVE Play.

Además, aunque no grabaron en 2023, sí se pudo disfrutar de varios estrenos de otras series –rodadas en el 2022– como 'La chica de nieve', de Atípica Films para Netflix. De igual modo, Málaga vuelve a ser escenario para su segunda parte, 'El juego del alma'. Igualmente, otro estreno fue el de 'Los Farad', del director Mariano Barroso, producida por Mod Producciones para Prime Video.

Entre las internacionales, destacan tres series de ficción que contaron con la service malagueña Fresco Film en colaboración con A Film Location: 'Rivals' para Netflix y dos para Disney+, 'We Were the Lucky Ones' y 'Kaos' creada por Chalie Covell.

En programas de TV destacan los nacionales para TVE MasterChef Celebrity T8, producido por Shine Iberia al igual que Maestros de la costura; Imprescindibles, Aquí la tierra y De tapas por España para la 2 y Pipper en ruta.

Málaga también acogió el casting del programa Operación Triunfo para Prime Video, el humor del programa 'Entre compadres' para Canal Sur y fue visitada desde La Sexta para grabar 'Más vale tarde -un país para viajárselo'.

Además, se celebró el cincuenta aniversario del fallecimiento del artista Pablo R.Picasso y el vigésimo cumpleaños del Museo Picasso, lo que ha dejado diferentes producciones.

A nivel internacional destacan 'Amazing Race', producida por Serfedent con la colaboración de la malagueña Aráez Media para la CBS; Monty Don's Spanish Gardens para la BBC; House Hunters International; Better Late Than Never y muchos otros fundamentalmente turísticos y gastronómicos como BBC Travel Show, James Martin's spanish adventure, Taste of silk road with Chef Wan (Malasia) y Chef on tour, con el chef Charles Webb.

En documentales destacan 'Lucía en la telaraña II', Imbroda: El legado del maestro y La mujer de la foto, 38 días (posproducción). A brief history of the future y Bedekr.

En cortometrajes destacan 7:11 Cuarzo, de la productora Danidogfilms con dirección y guion de Daniel Ortiz Entrambasaguas; Feria, del director y actor malagueño Julio Espinosa y Violencias periféricas, que ha supuesto el debut de su directora Davinia Burgos, siempre ligada a la producción y distribución en Málaga (Ojos Abiertos Films).

También los cortometrajes de los alumnos de SchoolTraining Escuela de Cine y Sonido, Studio Atralla, ESAEM, UMA, los de la Escuela de Cine de Málaga y los participantes del proyecto Hack Mafiz (sección del Festival de Málaga dedicada a jóvenes creadores digitales). De igual modo destacan también los vídeos institucionales y promocionales.

Entre las producciones publicitarias que han elegido localizaciones de Málaga están de vídeo clips: Gordo Master: Málaga City Remix y Bad Boy, el de Fali Torreblanca Nunca Más y el de Chambao Mañana.

Una inversión de 130 millones desde 2001

Málaga Film Office coordina desde hace 22 años y de forma gratuita todas las necesidades que las producciones audiovisuales tienen en la ciudad, promocionando Málaga como localización, a sus profesionales y empresas audiovisuales y todos los proyectos que se producen en la capital.

Desde su creación en septiembre de 2001, Málaga Film Office ha atendido casi 8.000 proyectos, de los que se han rodado casi 4.000, con una inversión económica para la ciudad de casi 130 millones de euros gracias a las más de 5.000 gestiones realizadas. El pasado año fue el segundo en inversión tras 2019, año previo a la pandemia en el que la inversión alcanzó los 23 millones de euros.