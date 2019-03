Hay diversas puertas de entrada a este servicio universitario. Desde la visita presencial a su sede, en el Aulario López de Peñalver , al correo electrónico, el teléfono o al sistema interno. Pero lo que puede resultar sorprendente es que en un buen número de ocasiones no se considera el último recurso, sino el primero. “El usuario llega de entrada a comprobar cómo lo vemos, hay una cierta confianza en nosotros, lo cual nos llena de un cierto orgullo. Nos preguntan si es la mejor manera o la vía oportuna de resolver un conflicto, estudiamos el caso, vemos las diferentes normativas internas y recomendamos lo mejor al usuario”, indica el Defensor.

En el ámbito de la investigación , son más consultas que quejas las que se producen. Sobre todo por las convocatorias de algunas becas en concreto. “También por el tema de la autonomía docente , porque no se le deje dar algunas clases o porque haya una imposición muy fuerte de quien coordina esa asignatura y que de alguna manera no se respete lo que entiende como su libertad de cátedra”, dice Montalbán y reconoce que en esta parcela el cometido de su oficina es “bastante complicado”.

Las consultas que llegan en relación a la transexualidad se derivan a la Unidad de Igualdad. “En la UMA está todo articulado para que se pueda cambiar esa identidad dentro de lo que son los cánones de funcionamiento académico. Lógicamente hasta que no se produce el cambio en el Registro Civil, eso no se formaliza en las actas o certificados oficiales pero en el funcionamiento diario sí está normalizado”, destaca el Defensor Universitario.

“La universidad no está fortificada frente a las expresiones y los conflictos sociales, es reflejo de la sociedad y estar atento a lo que ocurre es precisamente el cometido de nuestro trabajo”, sostiene Montalbán. Por ser reflejo de su tiempo también llegan a su oficina conflictos derivados de la diversidad e identidad sexual . El Defensor Universitario se coordina con los servicios y unidades que se dedican específicamente a estos temas en el seno de la institución académica. “En la UMA hay una especial sensibilidad ante los conflictos provocados por la diversidad sexual y hay actuaciones encaminadas al respeto, en la sensibilización y buscar soluciones a las dificultades académicas, burocráticas o de convivencia que puedan surgir en estos colectivos, somos bastante pioneros en esto”, indica.

“Es un fenómeno más reciente y no es tan cuantioso, pero sí lo consideramos un indicio de que hay algo emergente en este ámbito”, explica el Defensor Universitario. Y subraya que “sería erróneo plantear una barrera entre Bachillerato y la Universidad, en realidad es mucho más poroso ese tránsito y esto supone que cuestiones que ocurren en los institutos acaban también llegando a la UMA ”. De ahí que, aunque sean muy minoritarios, se han dado algunos casos ciberbyulling entre compañeros y en los cursos inferiores de las carreras.

“Las notas son las principales quejas que nos llegan de los estudiantes y fundamentalmente debido a la ambigüedad en la definición de las guías docentes”, comenta Manuel Montalbán, Defensor Universitario desde 2012. “Se han mejorado mucho en lo últimos años, pero aún hay cosas que no están suficientemente claras y se reflejan en malentendidos con la evaluación y cómo se obtienen las calificaciones”, agrega. Ésta es la principal preocupación que llega desde el estudiantado, aunque también están empezando a darse problemas de convivencia en las aulas.

Becas, extinción de títulos antiguos y convalidaciones

Hace unos años el tema de las becas era recurrente en la oficina del Defensor Universitario. “Pero esto ha mejorado muchísimo, porque la convocatoria está muy clara”, sostiene Montalbán. No obstante, los que acuden son escuchados e informados para luego derivarlos a becas “que es donde está la información real de lo que está pasando con su caso”. También por parte del alumnado llegaron muchas quejas con la extinción de los títulos antiguos, según señala el Defensor. Y, aunque se amplió el plazo y “se ha sido muy generoso, aún así la gente que estaba fuera del sistema se quejó de poca información. También la adaptación a grados nuevos, los reconocimientos, las convalidaciones... supusieron quejas en su momento”. En el terreno burocrático, llegan además muchas reclamaciones o consultas sobre los traslados desde otras universidades. “Hay una gran diversidad en planes de estudio y aunque teóricamente debería de haber más homogeneidad, no es así, por lo tanto hay que estudiar cada una de las peticiones de manera estricta”, indica el Defensor Universitario y reitera que hay muchas reclamaciones en este sentido “aunque se ha mejorado mucho”. En definitiva, el objetivo fundamental del servicio es “detectar sectores, segmentos en los que hay conflictos e intentar analizarlos y resolverlos”. Reitera Montalbán que está descendiendo el número de quejas en los últimos años y “eso está muy bien, aunque de alguna manera reorientamos nuestro funcionamiento no tanto a la cantidad como a la calidad. Hacemos informes cualitativos para detectar algunas áreas emergentes que necesitan una mayor atención”.