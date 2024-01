Los padres del Colegio Domingo Lozano de Málaga, tras separar a sus hijos en dos centros: "Nos vemos en una encrucijada"

Los padres de alumnos del colegio Domingo Lozano de Carranque siguen buscando soluciones. Tras el cierre de este centro el pasado 20 de diciembre por las condiciones de la estructura y la posterior reubicación de los escolares a los centros Luis Braille y Ciudad de Popayán, familiares, profesores y alumnos han realizado este lunes por la mañana un paro en su actividad (no acudiendo a las aulas) y convocando una concentración a las puertas del centro clausurado con un doble propósito: pedir la reubicación de los escolares en un mismo espacio y, mientras esto se resuelve, la implantación de un autobús escolar que pueda hacerse cargo de ellos.

Unas reivindicaciones que tienen su razón de ser en la imposibilidad para muchos progenitores (sobre todo, los que tienen más de un hijo) de transportarlos a dos localizaciones distintas a la misma hora y a una mayor distancia. A los que se unen aquellos que están trabajando y tienen que delegar en los abuelos. Precisamente, a la concentración estaban llamados un total de 265 escolares (y 26 profesores), de los cuales algunos han tenido que dejar a sus hijos en alguno de los centros habilitados por motivos laborales.

"Los que tenemos dos o más hijos nos vemos en una encrucijada. Tenemos que pensar a cuál sacrificamos. Es una situación muy complicada", comentaba Claudia Benítez, una de las madres asistentes. "Es una situación complicada, pero dividirlos no es la solución. Eso sólo es conveniente para ellos, no para nosotros", agregaba.

Aspecto que no sólo les perjudica a la hora de llevarlos, sino también de recogerlos. Motivos por los que desde la administración han ofrecido a las familias la posibilidad de que los alumnos se acojan tanto al aula matinal como al comedor escolar. Medida que, sin embargo, tampoco goza de popularidad entre los padres. "Muchos de los que no los teníamos apuntados antes era porque no lo podíamos pagar, ahora tampoco".

"Nuestros niños tienen que estar en este colegio", ha afirmado Silvia Tejada, otra de las madres asistentes, quien además ha criticado que, después de la reunión mantenida con la Delegación de Educación el pasado 29 de diciembre, no han vuelto a tener noticias. "Entiendo que estábamos en Navidad, pero también lo son para nosotros. Y nos las han dado". "Ni siquiera sabemos si han leído nuestra lista de reivindicaciones", ha remachado.

Esto mismo reclama otra madre, Dulce Ramos, que ha afirmado que "quien tiene que estar no está", en referencia a la Junta y el Ayuntamiento. "No se ha hecho nada en muchos años. Lo que van a conseguir es que Carranque se quede sin colegio".

Asimismo, Carmen Trasierra, abuela de escolares, ha criticado que la división afecta también a los abuelos. "Mi hija y mi yerno trabajan. Esto nos pone la vida del revés. Tenemos que madrugar, con lo que eso supone, y muchos ya vamos teniendo una edad". "Queremos que los niños sigan acudiendo a este colegio, que es público, y no que se dispersen o se acaben yendo a la concertada. El que quiera ir a un centro público debe poder ir", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, presente en la concentración, ha asegurado que los socialistas elevarán mociones al Ayuntamiento, Diputación y Junta para que la clausura de este centro educativo sea “lo menos lesiva para la conciliación de las familias”, a la vez que ha criticado que el alcalde afirme que “si las obras de rehabilitación superan los dos millones de euros, lo que el alcalde ha gastado sólo en informes técnicos para el plan Litoral, el Ayuntamiento no pondrá dinero”.

Así, Pérez ha exigido al Ayuntamiento y Junta medidas alternativas a la separación de hermanos entre distintos centros educativos que "de la noche a la mañana ha cerrado por unos problemas estructurales” que el gobierno regional “ha tardado mucho en comunicar a las familias”. El líder socialista ha manifestado así acompañado por los responsables socialistas de Educación en los grupos socialistas del Parlamento, Diputación y Ayuntamiento, José Luis Ruiz Espejo, Patricia Alba y Rubén Viruel, respectivamente, junto al responsable del distrito en el PSOE, Pablo Orellana.

“Estamos aquí para apoyar nuevamente una reivindicación justa, una lucha más que necesaria, porque no entendemos cómo la Junta separa a hermanos entre distintos centros tras el cierre del domingo Lozano. Así se carga la conciliación de las familias y es materialmente imposible recoger a la vez a dos niños en dos centros muy separados entre sí”, añadía Pérez.

El socialista pedía a De la Torre y Moreno “que escuchen a los padres y a las madres de 260 niños y niñas que han estado en las aulas con una situación lamentable, con techos apuntalados, grietas por todos lados y problemas estructurales” a los que la Gerencia Municipal de Urbanismo no dio importancia en septiembre de 2023, momento en que arrancaron las clases, como explican desde el AMPA.

“Hace cinco años ya se sabía que había problemas en el edificio y nadie hizo nada ni en la Junta ni en el Ayuntamiento de Málaga”, ha criticado el socialista, ya que en 2019 los estudios técnicos detectaron problemas en la cimentación del edificio del colegio por la aparición de grietas. Se tuvieron que apuntalar techos y se clausuraron cinco aulas.

Dani Pérez, además, ha reclamado la unificación de hermanos en el mismo colegio mientras que se llevan a cabo las reparaciones estructurales del edificio y un autobús para evitar “un desplazamiento tan largo para abuelas como las que hay hoy aquí”, en la concentración en la puerta del CEIP Domingo Lozano. También se propone la compensación del aula matinal.

La Junta afirma que las clases se han reiniciado "con total normalidad"

Por su parte, la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, y pese al paro de las clases y la concentración, ponía en valor el reinicio del curso "con total normalidad" de los 265 alumnos matriculados en el Domingo Lozano en otros dos centros cercanos, debido a la clausura del primero el pasado mes de diciembre por motivos de seguridad y prevención a raíz de sendos informes urbanísticos.

A través de un comunicado detallan que la distribución de los estudiantes en otros dos centros se debe a que resulta materialmente imposible la ubicación inmediata en un único edificio y, tras contemplar distintas opciones, los colegios designados han sido el CEIP Luis Braille y el CEIP Ciudad de Popayán.

En total son 13 unidades, de las que seis se ubican ahora en Ciudad de Popayán (desde los tres años a segundo de Primaria) y siete van al Luis Braille (de tercero a sexto de Primaria).

El servicio de Planificación de la Delegación territorial gestiona, desde el conocimiento de la medida, la reubicación del alumnado con las direcciones de los centros de destino, lo que ha conllevado la disposición de los espacios materiales y la realización de la correspondiente mudanza durante las vacaciones de Navidad, cuando se han acondicionado todas las aulas y trasladado el mobiliario, para que los nuevos espacios estuvieran en perfecto estado.

También se ha abordado el incremento del personal de apoyo (personal docente y especialistas para la atención del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo) y de servicios complementarios (aula matinal, comedor escolar y actividades extra escolares) con un profesor más de inglés y apoyo para el Ciudad de Popayán y un monitor más en cada colegio de aula matinal, así como los necesarios para el comedor. Ambos servicios comienzan también este lunes.

En el caso de hermanos que estén en dos centros distintos, se garantiza a las familias una plaza en aula matinal en uno de ellos para facilitar la logística.

Todos los servicios complementarios, así como la entrada a los colegios y las actividades extra escolares que correspondan a los alumnos matriculados en el Domingo Lozano, se están desarrollando en espacios independientes dentro de los dos centros donde han sido reubicados. Además, se han establecido turnos de recreo diferentes.

Finalmente, la reunificación de hermanos en un mismo colegio solicitada por algunas familias a la Delegación territorial se está abordando de acuerdo con la disponibilidad de los centros de destino designados; todo ello sin menoscabo de que cada familia pueda optar de forma inmediata a solicitar otros centros de la zona.

La dirección del Domingo Lozano, el personal docente, padres y madres y el resto de la comunidad educativa tuvieron conocimiento antes de finalizar el curso el año pasado del resultado de los informes geotécnico y patológico elaborados por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que recomendaban la clausura del edificio, después de más de un año de estudios y seguimiento de la situación del inmueble.

Así fue trasladado y decidido por la Delegación, que ha mantenido, junto al Ayuntamiento de Málaga, varias reuniones en las últimas semanas con todas las partes implicadas.