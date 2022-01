Nuevo perfil de los hospitalizados en Málaga: ingreso con Covid, pero no por Covid

No es lo mismo estar ingresado con Covid que por Covid. Al inicio de la pandemia, muchos de los pacientes infectados con el virus sólo estaban hospitalizados por sus serias dificultades respiratorias y la gravedad de esta enfermedad. Es decir, estaban ingresados por Covid.

Ahora el perfil del paciente tipo ha cambiado; fundamentalmente por la vacunación y por la menor agresividad de la variante ómicron. Muchos de los ingresados que tienen coronavirus estarían en sus casas de no ser por otra patología que es la que los retiene en el hospital. O sea, están ingresados con coronavirus.

El jefe de Enfermedades Infecciosas del Regional, José María Reguera, lo explica con claridad. “En la ola actual, los ingresos hospitalarios se caracterizan fundamentalmente porque muchos de ellos no son pacientes afectos de Covid. Están infectados por el Covid, pero no enfermos por el Covid; sino que su ingreso hospitalario es por otras causas. Y esto hace que la ocupación del hospital está aumentada, pero no sea tan importante como en otras olas que hemos tenido”.

Este especialista trabaja en el epicentro de lucha contra la pandemia, ya que el Servicio de Enfermedades Infecciosas es uno sobre los que pivota la asistencia en esta crisis sanitaria.

El problema es que aunque sean pacientes ingresados con Covid y no por Covid, deben estar aislados. Ello obliga a reestructurar áreas para agrupar a los enfermos en dos circuitos según tengan el virus o no. Una división que debe mantenerse en Urgencias, Hospitalización y UCI y que supone un esfuerzo organizativo y del propio personal que debe extremar su protección en las zonas Covid.

Reguera insistió en que deben mantenerse las medidas para contener la propagación del Covid –distancia, mascarilla y ventilación–, pero que sobre todo se debe:“Vacunar, vacunar y vacunar”.

En la actualidad, hay 397 pacientes infectados ingresados en Málaga. Es la segunda provincia andaluza con más hospitalizados positivos en coronavirus después de Sevilla, que suma 411.