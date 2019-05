Más de 5.000 perros peligrosos están registrados en Málaga capital

Dicen los amantes de los perros que los peligrosos no son los animales sino los dueños. En cualquier caso, la Junta de Andalucía establece que hay nueve tipo de perros considerados potencialmente peligrosos y, solo en Málaga capital, hay en estos momentos inscritos 5.120 canes de este tipo en el Registro Andaluz de Identificación Animal, a los que habría que sumarle otros miles en el resto de la provincia.

No obstante hay que tener dos aspectos en cuenta. El primero es que, según explican expertos en esta materia, “aunque ese número es el dato oficial puede estar desfasado porque muchos dueños no dan de baja a los perros cuando fallecen, por lo que no se borran de ese registro”. Por otra parte, ese registro es obligatorio pero siempre hay personas que deciden saltarse las normas establecidas y puede haber perros que no estén censados.

Catálogo La normativa define nueve razas de perros peligrosos, pero puede aplicarse a cualquiera

La Junta de Andalucía es la que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos y dentro de esa categoría se incluyen a aquellos que “por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas”, a los que “hayan sido adiestrados para el ataque”, y aquellos perros “que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales”. En este último apartado podría entrar prácticamente cualquier tipo de can, aunque las razas que son consideradas potencialmente peligrosas son el Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

Para tener uno de estos perros es necesario obtener una licencia que otorga el ayuntamiento de cada municipio. Entre los requisitos para conseguirla están ser mayor de edad, no haber sido condenado por delitos de homicidio, torturas o por asociación con banda armada –entre otros–, disponer de la capacidad física y aptitud psicológica necesaria, superar un curso específico sobre adiestramiento básico o tener un seguro de responsabilidad civil.