La pesca ilegal de chanquetes en el puerto de Málaga: hasta 10.000 euros la noche

Se dio así en la conferencia algo de luz a una actividad de la que no se suele hablar desde que se ilegalizase y comenzase a hacerse a la luz de unos focos que parecerían luciérnagas entre las dársenas del puerto.

Debido al uso de estas artes de pesca a mediados del siglo XX en Málaga, el chanquete estaba ya bastante esquilmado en 1988, cuando, tras cinco años de campañas de la Junta –para desincentivar su pesca– la prohibió. Es por ello que lo que cae en las redes de los bolicheros no sea aphia minuta (nombre científico del chanquete), sino alevines de boquerones, sardinas o lenguados .

Fuentes de la Policía Portuaria defienden que no tienen medios acuáticos para luchar contra los ilegales y que cuando llega el barco de la Guardia Civil desde el puerto de Benalmádena, muchas veces es tarde, ya que también deben cubrir 180 millas náuticas de costa.

Tanto calado ha tenido este arte en la pesca tradicional malagueña que el boliche tiene, incluso, un barrio en Fuengirola con esta nomenclatura, además de una estatua recordando al bolichero en el centro del mismo. El boliche, es un arte tradicional que se viene ejerciendo desde el siglo XVIII, según documenta la Junta de Andalucía. No fue hasta 1988 cuando este tipo de pesca de arrastre se declaró ilegal por parte de la Junta .

La dificultad de las autoridades para atajar el problema

Fuentes de la Policía Portuaria y expertos consultados por este periódico inciden en que la dificultad para atajar este problema está en que este arte no está tipificado como un delito sino como una falta leve que conlleva infracciones administrativas que además, “los bolicheros no pagan porque se declaran insolventes”. Además, los botes con los que faenan son “en muchos casos robados o fabricados por ellos y de mala calidad. De ahí que no les importe que se les decomise en la operación cuando pronto están volviendo a ejercer el arte”. Apuntan estas fuentes a que está cambiando el modo de hacer del Seprona, como certifica el último gran golpe que se les dio a un grupo de bolicheros en 2019, cuando fueron acusados por lo vía penal de organización criminal tres grupos de furtivos en la llamada Operación Diximus. En ella se incautaron de 16 redes prohibidas, –algunas, escondidas en el lecho marino– así como seis motores fueraborda, cinco generadores, siete focos de luz y dos embarcaciones; y se pusieron a disposición judicial 15 vehículos. Desde el Instituto Armado se ha empezado a perseguir la reiteración y la organización de los bolicheros para salir de la vía administrativa y poner freno a una actividad que se venía ejerciendo “casi con impunidad” en la provincia.