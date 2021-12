La petición de ayuda de Mercedes Cárdenas desde Dubái: "Ya no puedo más, vivo un calvario constante"

"Ya no puedo más", asegura Mercedes Ylenia Cárdenas desde Dubái. Este martes se cumplen 34 días desde que le impidieron subirse en un avión con destino a Madrid. Dejaba atrás un trabajo por el que tenía un visado de dos años, igual que su pareja. Él pudo regresar a España y ella quedó allí, sin capacidad para trabajar porque no cancelaron la visa anterior, sin un lugar donde dormir, sin dinero y "mendigando casa por casa".

"Van 34 días ya de retención ilegal aquí en Dubái, que estoy soportando día tras día con una angustia que jamás había sentido en mi vida y en un desespero continuo. Mi salud se resiente, estoy malviviendo, estoy con una impotencia muy grande, porque nadie me dice nada, nadie me dice el motivo de mi retención aquí", asegura Mercedes en un video enviado desde la ciudad emiratí.

"Sí que tengo que agradecer todo el esfuerzo por parte de las autoridades de mi tierra y pido, por favor, ayuda, como sea, ayuda mediática, apoyo psicológico, todo se agradece, y lo único que quiero y deseo de verdad, de corazón es volver a España", agrega la malagueña.

Para Mercedes, "es injustificable esto que me están haciendo, es ilegal que me retengan en un país por una cuestión laboral, nadie lo entiende, yo no entiendo nada, que alguien me lo explique, por favor, que venga esa ayuda pronto, que me saquen de aquí, porque esto es insostenible, yo no puedo más, ni física ni psicológicamente, no puedo más".

Reitera la malagueña que está viviendo "una pura angustia y ansiedad día tras día, nadie me explica nada, nadie me pone por escrito el motivo de por qué no puedo volar a España, por qué sigo retenida, me han tratado muy mal, estoy mal comiendo, viviendo un calvario constante, ya no puedo más".

"He estado callada pero ya no puedo más, se agradece que los medios de comunicación me ayuden en esto y ejerzan presión, estoy sufriendo muchísimo. Lo que nunca me iba a imaginar es venir a este país y que me trataran de esta manera, lo único que deseo es volver a España", dice visiblemente afectada.

"Agradezco que se sepa esta injusticia y que alguien me ayude, por favor, que me ayuden en lo que puedan y que pronto pueda salir de aquí", pide desesperadamente. Ayer la Embajada de España en Emiratos Árabes envió un mensaje a Mercedes para explicarle que “ante el riesgo de que el caso se enquiste en el Ministerio de Trabajo”, la Embajada ha logrado que la Dubai Police la incluya en el programa Victims Support, “lo que constituye un avance notable en su caso susceptible de acelerar su pronto regreso a España”, apuntan en la misiva.

Una de las misiones del programa será acelerar los contactos con las distintas unidades administrativas oficiales y otras partes interesadas para agilizar lo máximo posible su vuelta a casa. Un viaje que no ha sido posible en ninguna de las múltiples maneras que han buscado desde que se quedara en tierra el pasado 25 de noviembre.