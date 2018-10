La Diputación destinará 14 millones a un plan de ayuda económica para todos los municipios

El Pleno de la Diputación de Málaga aprobará este lunes, por unanimidad, un nuevo plan de ayuda económica a todos los municipios de la provincia dotado con 14 millones de euros, cantidad que se repartirá entre las 103 localidades y la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, en Antequera, con un criterio de distribución proporcional en función de su número de habitantes y como fondos incondicionados no finalistas, por lo que cada ayuntamiento puede dedicar la cantidad que reciba a las actuaciones que considere más necesarias.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha explicado antes de la sesión plenaria extraordinaria los aspectos básicos de este Plan de Asistencia Económica Municipal junto a los portavoces de todos los grupos políticos de la Corporación: Francisco Salado (PP), Francisco Conejo (PSOE), Guzmán Ahumada (IU), Gonzalo Sichar (Ciudadanos) y Rosa Galindo (Málaga Ahora).

Esta línea de ayuda se pone en marcha en un momento "especialmente importante" para muchos municipios de la provincia que se han visto afectados por las inundaciones del 20 y el 21 de octubre, y que podrán dedicar la cantidad que se le transfiera a reparaciones y a atender necesidades perentorias ocasionadas por las fuertes lluvias.

No obstante, no es un plan específico para estas localidades. Al respecto, Bendodo no ha dudado de que Gobierno central y Junta de Andalucía transferirán ayudas y ha asegurado que la Diputación, además de arreglar las infraestructuras de su competencia, estará "trabajando con las personas".

"Aquellas personas que se queden sin cobertura van a tener la ayuda de la Diputación. Vamos a estar donde no lleguen los demás. Ningún malagueño se va a ver desatendido porque en última instancia va a estar la Diputación", ha concluido.