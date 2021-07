Un pleno con la incógnita de Cassá

El pleno del mes de julio llega con las miradas puestas en Juan Cassá. El concejal no adscrito votó en contra de la instalación del coworking en la esquina de oro del Muelle 1 en la pasada comisión de Ordenación del Territorio, además de su abstención en otros tres puntos recogidos en el orden del día. En palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Cassá necesitaba "una serie de aclaraciones" con respecto al proyecto en cuestión, que se produjeron en una reunión el pasado sábado: "Durante el día de hoy, hablaremos de las mociones".

El regidor aseguró mostrarse confiado con respecto a la lealtad del asturiano: "Ha mantenido el compromiso con su electorado pese a los contactos que hubo por parte del PSOE y Adelante Málaga cuando abandonó Ciudadanos". De igual modo, afirmó que "no hay problemas" para garantizar la gobernabilidad: "Hemos coincidido en la connivencia de hacer más continuo el contacto y la información en materia de gestión", subrayó. De la Torre añadió que, pese a que busca la gobernabilidad de la vida municipal, "estamos siempre abiertos" al diálogo con el PSOE y con Adelante Málaga: "Nos gusta el consenso en los grandes temas".

Por su parte, Noelia Losada, concejala de Ciudadanos afirmó no haber tenido contacto con su excompañero de partido: "Ya no pierdo el tiempo con él". Reiteró que sus acciones "no obedecen al interés general" de Málaga: "Lo que pase por su cabeza en este pleno está fuera de mis preocupaciones".

Esta situación contextualiza la víspera de un debate en el que el grupo municipal Popular lleva como moción urgente la solicitud al ministerio de Transportes para que se incorporen las mejores sugeridas al proyecto de Trazado en los enlaces AP-46 con la MA-20 y AP-46 con MA-3404. Además, la situación de Cuba también será analizada entre los asuntos a tratar: tanto PP como Ciudadanos presentan sendas mociones urgentes para instar al Gobierno de España a que interceda con el Gobierno de la Isla, se posicione y declare al régimen cubano como dictadura. También piden instar al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Cuba “cumpla con sus obligaciones con los Derechos Humanos, en particular el derecho a la protesta”.

Desde Adelante Málaga aseguran que votarán en contra: "Cuba no es una dictadura. En Cuba se vota", afirmó Remedios Ramos, quien se refirió a la detención de la youtuber por el régimen como "un hecho aislado que parecía preparado": "Aun así, lo condenamos", subrayó. Ramos incidió en que lo que realmente es inhumano es el bloqueo está sufriendo la isla por parte de Estados Unidos. El grupo municipal presentará una moción urgente para desarrollar mecanismo de participación con respecto al plan "Málaga Litoral". Consideran, además, que con los 441 millones de euros, en los que está presupuestado el plan de soterramiento del Parque, se podrían abordar muchos de los "grandes proyectos estratégicos de la ciudad".

La situación económica del Consistorio será el principal punto de las mociones del grupo socialista. El PSOE exigirá que sea La Junta de Andalucía la que transfiera fondos al Ayuntamiento de Málaga para hacer frente al déficit de 39 millones, procedente de la devolución de la PIE (Participación de Ingresos del Estado). Además, Daniel Pérez afirmó que la Junta debería cubrir los gastos originados por la pandemia con los más de 12.000 millones recibidos por parte del estado, al tiempo que remarcó que “el presidente de la Junta prefirió guardar 832 millones de superávit, algo inaudito en plena crisis sociosanitaria, en lugar de transferir partidas a los ayuntamientos, correspondiéndole a nuestra ciudad 58 millones de euros que nunca hemos recibido”. En último lugar, el dirigente socialista instó a la creación, por parte de la Junta, de un Consejo Municipal para facilitar las relaciones entre los consistorios y la autonomía.