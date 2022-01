El poder curativo de los bebés 'reborn' en Málaga

Los bebés reborn, más que muñecos, ya son esculturas hiperrealistas. Una miscelánea de afición, arte y, probablemente, de emociones que solo quienes luchan por el negocio saben expresar. Imitan cada vena, cada cabello y cada gesto de un recién nacido. Sus creadores les pintan el color de piel, le colocan –al gusto de quienes los adoptan– los ojos y hasta los órganos sexuales con placas de vinilo de tórax y tronco. Algunos también respiran gracias a mecanismos que imitan el llanto y los latidos del corazón y que incluso los hace capaces de agitar el pecho. La perfección de la técnica desde que estas réplicas de bebés vieran la luz por vez primera en España –hace ya más de una década– es tal que se han popularizado entre mayores con alzhéimer o demencia senil para servirles de terapia emocional. “Tienen muy buena aceptación entre personas que se sienten solas. El recuerdo inicial es el que aflora entre ellas y, aunque pierdan la memoria, siguen recordando la crianza de sus hijos. Los bebés se pueden personalizar además como niños enfermos para que estos se sientan identificados”, explica Marina Ramírez, una de las creadoras que trabajan en Málaga.

Pero, en ningún caso, defiende, estas esculturas –pese a su hiperrealismo– pretenden suplir a un hijo. La artista sale al paso de las críticas a las que en ocasiones también hacen frente los reborner y rehúsa hablar de padres que aspiran a reemplazar a un bebé o aquellos que no pueden llegar a concebir uno. “No considero que el muñeco sustituya un hijo; simplemente ayuda a las madres a sobrellevar el momento y a pasar la fase de luto en caso de pérdida”, apunta. Cada vez son más, resalta, los jóvenes interesados en estas réplicas.

El proceso, paso a paso

Para muchas familias, los bebés hiperrealistas han sido el regalo estrella estas Navidades tras coronar su éxito también como piezas de coleccionista. Su coste, que ronda los 400 euros y que varía según la artesana que lo pinte, se justifica en la complejidad y meticulosidad que exige su elaboración. El proceso comienza cuando la creadora recibe los kit de silicona compuestos por la cabeza y las extremidades, hechas de vinilo a manos de una escultora. Hay ediciones limitadas. “Es como un lienzo en blanco que se pinta capa a capa; éstas se hornean para fijar el color. Cada una de ellas simula venitas capilares, poros, rojeces y pliegues. Se monta sobre un cuerpo de miraguano y ecovidrio, parecido al vidrio molido. Eso le da peso y la sensación de coger a un bebé real”, detalla la creadora. El paso siguiente es colocarle los ojos, de cristal y una “alta calidad”.

El pelo se le diseña “trazo a trazo”. “Yo solo injerto las pestañas. El cabello es pintado a mano”, precisa. El final llega con los complementos y la ropa, que va cosida a mano y puede ser de estilo vintageo más moderna. Todos los muñecos llevan un certificado de autenticidad porque, revela Marina, también en este sector hay “muchas falsificaciones”.

Los creadores de reborn se enfrentan ahora a un hándicap: el cierre de la fábrica a la que suelen encargarle los materiales. “Ha habido una crisis que ha afectado a la materia prima. No hay stock de pinturas y nos apañamos comprando productos en el extranjero, pero a precios desorbitados”, indica. Y a renglón seguido admite que, pese al esfuerzo y el coste que le supone hacerse con piezas y materiales, además de las horas de trabajo, son muchos los que consideran que el precio del resultado final es demasiado elevado. “Hay quien se gasta muchísimo dinero en retoques estéticos, pero no valoran lo que es una pieza pintada a mano. Las pinturas y los disolventes son muy caros”, defiende.

"Hay bebés que se complican"

Marina nunca ha contabilizado las horas que invierte en dar vida a cada criatura, pero reconoce que las hay “que se complican”. La artista creó de cero su negocio de bebés de vinilo hace solo unos meses y de su horno ya han salido varias obras de arte. Apasionada de las manualidades, estudió Magisterio y trabajó durante muchos años en el departamento de Puericultura de unos grandes almacenes. Fue durante el confinamiento motivado por la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020, cuando comenzó a formarse. Ahora compagina el proceso de creación de réplicas de bebés con el teletrabajo que desempeña en casa como auxiliar administrativa de una empresa. “En Málaga no conozco a muchas creadoras de bebés reborn. Todavía es un mundo desconocido”, subraya.

El tacto, prácticamente real

La creación de estos muñecos surgió en Alemania durante la II Guerra Mundial cuando tantas personas se vieron obligadas a vivir en refugios y con escasos recursos. Su aparición fue la cúspide en el realismo de estas esculturas, que ya permiten que su tacto sea casi real. “Había madres que customizaban y arreglaban muñecos. Ese fue el origen y la idea se exportó después a Estados Unidos”, relata Marina.

También Estefanía lleva seis meses creando bebés hiperralistas en el vestuario de su casa en Estepona, que ha transformado en su taller. Comenzó elaborando un reborn para su hija, de 8 años, a la que veía capaz de cuidarlo porque, remacha, “no son un juguete”. “Como hobbie era muy caro. Con la pandemia, me quedé en paro y entonces decidí hacer un curso para dedicarme a lo que me gustaba. Antes había estudiado estética, que me ha servido mucho”, explica. Su marido, carpintero, se ocupa de la fabricación de cunas y armarios que también ofrece en su página de Facebook LotoBorn, donde anuncia que sus creaciones, indicadas “para todas las edades y sexo, tienen muchas propiedades terapéuticas”.

Entre sus creaciones en proceso destaca la de un bebé pelirrojo. “Siempre me llamaron la atención sus tonalidades y no me pude resistir a crear uno”, manifiesta. Estefanía asegura que el mundo del reborn, para ella, es “magia”. “Algo que parte de un vinilo y crea un sentimiento es muy bonito”, expresa, al tiempo que reconoce que “no todos los creadores le ponen el mismo empeño”. “Muchos creen que esto lo hace cualquiera, pero no todo el mundo tiene tanta paciencia”, destaca. Y para hacer más llevadera la inversión, ofrece la posibilidad de pagar el bebé a plazos.

Prematuros de 30 centímetros

Estefanía reconoce las horas de dedicación que alumbra cada muñeco. En su caso, el proceso de elaboración se prolonga durante unas dos semanas. “Algunos llevan la prueba del talón e incluso un arañazo y otros son sacados en 3D a partir de bebés reales. También he hecho prematuros de 30 centímetros. Parece que van a despertar en cualquier momento”, detalla la empresaria mientras finiquita un reborn que simula padecer síndrome de down.

Además de “paciencia, delicadeza y mucho amor”, la clave del éxito de sus réplicas es el uso de una pintura especial, Génesis, específica para estas esculturas. “Es la mejor del mercado. Cada pieza va unos ocho minutos al horno, a 130 grados. Hay que esperar a que enfríen. Los colores van mezclados con disolventes”, desvela. La otra clave es utilizar cuerpos de tela. Aunque también los hay de vinilo, “no tienen caída”. Son personalizados. Hay quien los encarga siguiendo el modelo de su hijo. “Aunque intente hacer dos iguales no me saldría”, recalca la artista. Su propósito siempre es el mismo: intentar buscar “el mayor realismo” y "acercarse lo máximo a un bebé" de carne y hueso.