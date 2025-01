La Policía impide una macrofiesta electrónica en Málaga por falta de autorización con 6.000 entradas vendidas

Málaga iba a convertirse este Año Nuevo en el epicentro de la música electrónica con el Sophie Festival 'Day One', pero la Policía ha impedido su celebración al carecer de la autorización municipal necesaria. La promotora, que responsabiliza de lo ocurrido al Ayuntamiento, ha suspendido la macrofiesta solo unos minutos antes de que diera comienzo.

El cartel, con artistas internacionales de la talla del británico Richie Hawtin y del suizo Luciano, había movilizado a unas 6.000 personas de distintos puntos de la geografía española. La cita iba a arrancar a las 12:00 y, hasta las 2 de la madrugada, prometía un festival de música electrónica en el Ogus Park, un nuevo recinto al aire libre de Málaga, el antiguo Cortijo Bacardi. Fuentes policiales han explicado a Málaga Hoy que, pese a no disponer de permiso para su celebración, los promotores siguieron poco antes animando a la compra de entradas y no cancelaron la convocatoria con antelación suficiente, de manera que numerosos asistentes han acudido, ajenas a la anulación, hasta las instalaciones. Allí, un amplio dispositivo formado por agentes de la Policía Local y de la Nacional permanecía desplegado anunciando que el macroconcierto había sido suspendido. "La Policía, siguiendo órdenes municipales, no ha permitido que se lleve a cabo. Esto puede hundir a la empresa, no solo por el dinero perdido sino por el descrédito", detallan fuentes cercanas al caso.

La organización, cuya versión oficial ha sido consultada por este periódico, ha rehusado pronunciarse al respecto. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, afirma que ha sido este 1 de enero cuando ha recibido "una comunicación de las autoridades locales" que los ha dejado "profundamente afectados". "Lamentablemente nos vemos en la obligación de cancelar el evento", precisan. Y a renglón seguido, aluden a su "transparencia" para dar cuenta de lo sucedido.

Según su versión, el pasado lunes 30 de diciembre, a las 13:58, se les hizo llegar un "requerimiento del Ayuntamiento solicitando una documentación" que, precisan, ellos ya habían presentado el día 3. Ayer, Nochevieja, "a las 19:16", fueron visitados por "los técnicos del Ayuntamiento" y tuvieron su "aprobación", pero, continúa el escrito, "las festividades han dificultado encontrar la persona responsable del Ayuntamiento de abrir el expediente, certificar la documentación del técnico y autorizar el evento". "Hemos luchado hasta el final y nos rompe el corazón no poder abrir las puertas aun teniendo todos los papeles en regla", justifican.

En la nota, los organizadores se comprometen también a devolver el dinero a quienes ya adquirieron una entrada. También, afirman, los gastos de gestión "serán reembolsados de forma íntegra al método de pago con el que se realizó la compra". "Hemos puesto todo nuestro corazón y esfuerzo en este proyecto, mejorando instalaciones, servicios y trabajando con un equipo lleno de ilusión. Por eso, es profundamente doloroso para nosotros tener que compartir esta noticia", expresan.

Aluden, además, a la "frustración, tristeza y molestias" que la suspensión del festival puede provocar para quienes habían planeado asistir, "incluso viajando desde lejos". "Compartimos vuestra decepción y os pedimos disculpas de todo corazón por no poder cumplir con lo que esperábamos que fuera una experiencia inolvidable para todos", remacha la promotora.