Siete nuevos positivos por coronavirus en Málaga en un día sin más fallecidos

La crisis sanitaria marcada por el coronavirus sigue, por ahora, en franca mejoría en Málaga. Pese a que la provincia está en fase dos y hay centenares de miles de personas en las calles -algunos cumpliendo las medidas de seguridad impuestas como el uso obligatorio de mascarillas y otros no- se está consiguiendo contener la enfermedad.

Según los datos facilitados este martes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en la jornada precedente se detectaron 7 nuevos casos positivos a través del PCR, hasta sumar un total de 2.795 desde el inicio de la pandemia, y hubo cuatro hospitalizaciones más. No ha habido cambios en la Unidad de Cuidados Intensivos ni más fallecidos. En estos momentos, según los datos oficiales, en los hospitales de Málaga hay ingresadas 17 personas por el coronavirus de los cuales tres están luchando por salvar su vida en la cama de una UCI. No son, afortunadamente, los números de hace unas semanas pero no conviene olvidar que sigue habiendo personas contrayendo el virus, hospitalizadas y en la UCI, por lo que la batalla no está ni mucho menos ganada.

Desde el inicio de la pandemia, oficialmente se han contabilizado 1.488 ingresos hospitalarios por este virus en los centros hospitalarios de Málaga de los cuales 168 han precisado su entrada en la UCI y 287 personas han perdido la vida. El volumen de fallecidos respecto a los positivos PCR representa el 10,2% del total.

El dato más positivo, una vez más, es el de curados, cuyo ritmo triplica al de nuevos contagiados. En la jornada del lunes se dio el alta epidemiológica a otras 20 personas en la provincia de Málaga -frente a los siete nuevos contagios- y en estos momentos suman 2.916.

Málaga se mantiene como la provincia andaluza con más positivos por Covid-19 y eso, junto a otra serie de criterios, le han impedido pasar de fase en la desescalada junto al resto de provincias andaluzas a excepción de Granada, en la que hay 2.454 positivos por PCR, uno más que en la jornada anterior. En el total andaluz los datos de la Consejería señalan que hay 28 nuevos positivos, ocho hospitalizaciones más, un fallecido más y 157 personas con el alta. En estos momentos hay 94 pacientes ingresados en los hospitales andaluces que tienen el confirmado el Covid-19 de los que 33 están en la UCI.