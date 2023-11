Un estudio municipal rebaja la tensión del mercado del alquiler en Málaga pese a estar disparado

El alquiler residencial en la ciudad de Málaga sigue su curva ascendente. El precio del metro cuadrado en pisos arrendados ha subido desde 5,42 euros en 2015 a 7,52 euros de media en este 2023, lo que supone un incremento de más del 38% en los últimos ocho años. "Aunque no estamos tan caros como parece en el mapa nacional y en comparación con otras ciudades como Sevilla y Cádiz, o por supuesto, Madrid y Barcelona", ha comentado el alcalde Francisco de la Torre. Al menos, teniendo en cuenta los contratos registrados y declarados en Hacienda y no las "expectativas" de los portales inmobiliarios, que reflejan los precios ofertados y no los finalmente firmados entre las partes, y que cifran el desembolso en casi el doble, en unos 13 euros por metro cuadrado.

El Ayuntamiento ha encargado a Espacio Común Coop, equipo redactor del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Málaga, un estudio del mapa de precios de alquiler del término municipal, unos datos que se desglosan por distritos e, incluso, por barrios. Y como principales conclusiones detallan que el precio de los alquileres privados sube, aunque experimentan el incremento interanual más bajo desde 2015, y que los distritos en los que los precios son más altos son Centro y Este. Por el contrario, los más asequibles son Puerto de la Torre, Ciudad Jardín y Palma Palmilla. En la media se mantienen Teatinos, Campanillas, Churriana, Carretera de Cádiz o Bailén-Miraflores.

El precio del metro cuadrado en este 2023 en la capital malagueña -de alquiler en un residencial colectivo, es decir, en un bloque de pisos, no viviendas unifamiliares- oscila entre los 5,37 euros del Puerto de la Torre y los 8,54 del Centro, aunque hay zonas como el Centro Histórico y Pedregalejo-Morlaco en las que los precios superan los 10 euros por metro cuadrado.

Según el estudio, el 65% de las viviendas arrendadas se encuentra en una franja de precios que oscila entre los 300 y los 700 euros, tan solo un 18% supera los 700 euros y un 11% los 900. Explican los autores del informe que los distritos en los que existen más viviendas que se mueven en la franja inferior a los 500 euros al mes son Ciudad Jardín y Campanillas, donde más del 50% de las viviendas alquiladas no superan este precio. En el lado opuesto se encuentra Teatinos-Universidad, con más del 90% de sus pisos arrendados por encima de los 500 euros, y de ellos, la mitad superan los 700 euros al mes.

La mitad de los pisos del distrito Este superan también los 700 euros mensuales, pero en Ciudad Jardín, Campanillas y Puerto de la Torre el 90% de los contratos de alquiler firmados se hacen por debajo de esta cifra, según se desprende del estudio presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Málaga y publicado en el Instituto Municipal de la Vivienda. Este mapa pretende ser revisado anualmente. "El decreto ley de 2019 obliga a la administración a realizar estos estudios sobre el precio de referencia del alquiler, por lo que hay que tener esta información disponible para los ciudadanos, para las administraciones públicas, la estadística siempre es buena y nos permite ver la evolución", ha apuntado De la Torre.

Otro de los indicadores que refleja el estudio es el índice de esfuerzo familiar para pagar el alquiler, que estaba en 2019 -último dato contemplado en el informe- en casi un 23%. Es decir, que se dedicaba algo menos de un cuarto de los ingresos familiares en el pago de la renta mensual. En el distrito Carretera de Cádiz esta cifra sube al 27,3% porque los salarios son inferiores y, por tanto, el esfuerzo es mayor, según ha comentado Mario Estivill, uno de los autores del estudio. No obstante, considera que la incidencia más grave en la economía de las familias no la está generando la subida del alquiler.

En cuanto a la incidencia de la vivienda turística en el alza del arrendamiento, el informe señala que puede repercutir en distritos como el Centro, en el que este tipo de viviendas supone un 7% del parque total. Sin embargo, en el distrito Este solo representan un 2% y, a pesar de ello, es una de las zona donde más se encarece el alquiler. Por ello, consideran que no estarían relacionadas indiscutiblemente con la tendencia alcista.

Por otra parte, indican que hay unos 30.000 pisos en alquiler y que solo queda en el término municipal de Málaga un 3% de viviendas vacías. En cuanto a la comparativa con otros puntos del país, superan los 7,52 euros el metro cuadrado de Málaga ciudades como Sevilla, donde se cotiza a 7,70 euros, Cádiz, con 7,90, Barcelona a 12 euros y Madrid a 12,10 euros.