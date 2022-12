Así son las pruebas de seguridad del Metro de Málaga al Centro

Alstom sigue realizando las pruebas de seguridad para que el Metro llegue al Centro de Málaga lo antes posible. El último anuncio es que Alstom certificará las que les conciernen antes de que acabe al año, si bien no son las últimas que deben pasar los convoyes y las instalaciones, por lo que la Junta aún no da una fecha para la comercialización del servicio. De momento, durante las cinco horas que el Metro no abre al público, las distintas empresas siguen trabajando para que sea realidad lo antes posible.