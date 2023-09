El agua para los regantes del Valle del Guadalhorce se agota y solo les queda “mirar al cielo” a la espera de lluvias

Los regantes del Valle del Guadalhorce se quedan sin agua. Los riegos para los agricultores de esta comarca han finalizado y los 11,4 hectómetros que tenían para regar durante julio, agosto y septiembre, y que la Junta de Andalucía les había otorgado, se han agotado este lunes. A partir de ahora, a los agricultores de la zona lo que les queda es “mirar al cielo” y esperar a que llueva.

Todas las medidas de ahorro que se han llevado aprobado las últimas semanas en Málaga se debe a que en el comité de sequía de junio, la Junta de Andalucía aprobó que todos los municipios de la Axarquía debían reducir un 20% el agua del abastecimiento y en la zona del Guadalhorce-Limonero y en la Costa del Sol Occidental tenían que ahorrar un 10%. Cabe señalar que las restricciones para los regantes llegaron mucho antes, ya que los agricultores de la Axarquía llevan meses sin tener acceso al agua de la Viñuela y los del Valle del Guadalhorce han vivido una reducción del 37% del agua con respecto al año anterior.

La reducción de junio supuso que para este año solo tuvieran 25 hectómetros y al observar el agua que ya habían utilizado se percataron de que solo les quedaban 11,4 hectómetros a dividir entre julio, agosto y septiembre. Tras consumir cinco hectómetros en julio y cinco más en agosto, para este mes de septiembre les quedaban 1,4 hectómetros. Este último hectómetro comenzó a repartirse a lo largo de la comarca el pasado 23 de agosto y el agua ya se ha agotado. Para este mes de septiembre los regantes ya no tienen acceso al agua de los pantanos del Valle del Guadalhorce: Conde del Guadalhorce, Guadalteba y Guadalhorce.

Actualmente, los tres embalses de la zona tienen en total 88,7 hectómetros. El que menos agua alberga tiene 11,75 hectómetros y se encuentra en mínimos históricos al situarse en el 17,6% de su capacidad total. Por otro lado, el embalse del Guadalhorce se encuentra al 23,7% y quedan 29,8 hectómetros. Por último, en el de Guadalteba hay 47,1 hectómetros y está al 30,7%. Cabe señalar que este último es el pantano con más agua de toda la provincia, seguido del embalse del Guadalhorce y la tercera posición se la lleva la Concepción, donde aún hay 23,2 hectómetros, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Según fuentes de la directiva de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) solo les queda “mirar al cielo” y esperar a las lluvias. Asimismo, también sostienen que cuando finalice el año hidrológico, el próximo 30 de septiembre, volverá a reunirse el Comité de Sequía y se analizará el agua que queda para así hacer una “valoración de riego” y ver cuántos hectómetros podrían tener los regantes de la comarca en el ejercicio 2024.

En este sentido, Aprema señala que hay agricultores que “se han arriesgado y han plantado los cultivos de invierno” sin saber si tendrán agua o no para poder sacar adelante estos cultivos. Muchos de ellos han hecho inversiones que rozan los 2.000 euros y le han comentado a la asociación que “si llueve y pueden criar, bien, sino perderán 2.000 euros y se plantean buscar otro trabajo porque si no llueve el campo no les dará de comer”. Con respecto a las lluvias de hace unos días, inciden en que en la zona de los pantanos “no cayó nada”, por lo que no han podido beneficiarse de esas precipitaciones como sí lo han hecho en otras zonas de Málaga.

Por otro lado, remarcan que no comprenden “por qué somos el sector económico más perjudicado” y hacen hincapié en que el sector servicios de la capital no está afrontando ninguna restricción, cuando “es otro sector económico como la agricultura”. Estás restricciones vienen pidiéndolas desde hace semanas ya que, según explicaron, consideran que “están protegiendo al sector servicios y asegurándose que no les falte agua” cuando “es un sector que se puede paralizar en cualquier momento como sucedió en la pandemia”. Además, sostienen que esperaban por parte de las administraciones públicas una “exención de impuestos” debido a la situación “crítica” en la que se encuentra su sector.