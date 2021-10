La relajación de las precauciones dispara los virus entre los menores

Catarros, bronquiolitis y procesos febriles son los signos más evidentes de que los virus han llegado y a los que los especialistas están haciendo frente, sobre todo, en los últimos días en los que han aumentado estas dolencias, más habituales de los meses de diciembre, enero y febrero. Y es que los virus respiratorios irrumpen con fuerza en las consultas de pediatría.

Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), reconoce que “hay un aumento considerable en los últimos días de las infecciones respiratorias en niños y un incremento importante de consultas tanto por catarro, como bronquiolitis y, sobre todo, un aumento de la demanda urgente por procesos febriles de muy corta evolución (horas o minutos) procedentes de guarderías”. El año pasado el virus respiratorio sincitial y la gripe, las enfermedades víricas de mayor prevalencia en la edad pediátrica, “pasaron desapercibidos y lo atribuimos al uso de las mascarillas, pero en verano comenzaron a aparecer algunos casos y desde mediados de octubre ha habido un repunte”, señala el doctor.

Este otoño-invierno puede ser muy complicado porque se unirán dos generaciones que no han pasado el virus respiratorio sincitial, los bebés de este año y los del anterior, cuando apenas se dieron casos por las medidas anticoronavirus y que, según el pediatra, “estarán más expuestos”. “Los primeros contactos con los diferentes tipos de virus son los que dan más sintomatología y presenta mayor gravedad. En cada contacto vamos sensibilizándonos y aumentando nuestro arsenal protector, haciendo que en cada contagio las manifestaciones clínicas sean más leves o incluso pasen desapercibidas”, explica.

Esta ausencia de estímulos inmunológicos por la falta de exposición también a los virus gripales, unido a la retirada de las restricciones por el coronavirus, son algunos de los motivos por los que desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) se recomienda como medida excepcional este año la vacunación antigripal a todos los niños entre 6 meses y cinco años, a propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

“Supongo que esta recomendación este año viene porque es el único colectivo en el que, por los estudios en marcha, ha influido de forma importante. Y también porque es el más susceptible a pasar una enfermedad grave en este sentido. Los pediatras no es que seamos provacunas, que también, pero lo que intentamos es proteger al niño de todas aquellas enfermedades posibles con todas nuestro medios disponibles y, las vacunas es uno de los más eficaces, por lo que aplaudimos esta iniciativa”, afirma.

En cualquier caso, aunque los expertos alertan de los riesgos de que el Covid confluya con la gripe este invierno, el escenario para esta temporada es todavía incierto. Según plantea el pediatra se abren dos hipotéticos futuros epidemiológicos. “El benigno, donde las medidas de aislamiento social y mascarillas que aún persisten hagan que los virus de transmisión respiratoria reduzcan su presencia como en las dos últimas temporadas y se vean pocos caso o en épocas no habituales; o, en el peor de los casos, e impredecible dentro de la ecología de los virus, que la gripe afecte a una población mucho más susceptible, no sensibilizada en años previos por una baja tasa de cobertura vacunal, y por circulación de virus salvajes con los que previamente no habíamos tenido contacto, y no estábamos protegidos, y ello haría que su infestación provocara cuadros más graves y afecten a un gran contingente de personas”, concreta.

No obstante, lo que sí está claro, a criterio de Coronel, es “un repunte de todas las enfermedades respiratorias”, así como “otras de origen bacteriana como la de la meningitis o gastroenteritis por rotavirus”, relacionadas todas con la relajación de las medidas antiCovid.