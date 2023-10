Las restricciones en la Axarquía ahorran desde junio el consumo de agua de casi un mes

A comienzos del verano, en el tercer año hidrológico más seco desde que hay registros y con el pantano de la Viñuela superando su mínimo histórico, tomar medidas de ahorro de agua en los municipios de la Axarquía era de absoluta necesidad. En junio comenzaron las restricciones para conseguir disminuir el consumo en un 20%. Se prohibió el baldeo de calles y el riego de jardines con agua potable, se cerró el agua de las duchas de la playa y siete municipios han tenido, y continúan así, cortes de agua durante la noche. Algo más de un hectómetro cúbico, el 80% del consumo de agua de la Axarquía en un mes, se ha logrado reducir con estas medidas, que se volverán a poner sobre la mesa este martes en el Comité de Gestión del Agua de Málaga.

Jorge Martín, alcalde de Canillas de Albaida y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, espera "que no pongan restricciones más grandes". Apunta que la comarca necesita 485 litros por segundo y que de Málaga están recibiendo la mayoría, unos 280 litros por segundo. Otros 115 litros lo están sacando del pantano de la Viñuela y 90 de los pozos del río Chillar, en Nerja. Martín explica que siete municipios continúan con cortes parciales en el suministro y el objetivo es no tener que sumar más localidades a esta lista. Eso sí, apunta que "los municipios tienen que hacer sus deberes, poner de su parte, arreglar fugas y modernizar las canalizaciones, no podemos permitirnos perder ni una gota de agua"

El presidente de la Mancomunidad apunta que, a principios de noviembre, tendrán 22 hectómetros cúbicos disponibles para el riego de aguas regeneradas gracias a los tratamientos terciarios. "En la Axarquía somos pioneros en Europa, si estas depuradoras hubieran estado preparadas antes nos hubiéramos ahorrados esos 22 hectómetros cúbicos al año, que ahora estarían en el pantano", indica Martín.

También apunta que es agua acta para el cultivo, aprobada por sanidad. El problema ha sido la salinidad. "Hay colectores que han cogido agua del mar y la han metido en la depuradora, que depura pero no desala, y ese ha sido un problema añadido que se ha ido solucionando, que hemos ido resolviendo en menos de un año, en un tiempo récord", agrega el presidente de la institución.

Cuando comenzó el pasado año hidrológico, en octubre de 2022, se cortó el agua de riego procedente de la Viñuela hacia los cultivos, que necesitan 40 hectómetros cúbicos anuales. A principios del próximo mes se les van a suministrar algo más de la mitad, 22 hectómetros cúbicos. "Hay que agradecer el esfuerzo de la Junta con la provincia de Málaga y con la Axarquía en particular, se han volcado en intentar resolver estos problemas", recalca Martín. Aún así, a los agricultores les faltan 18 hectómetros cúbicos al año para sus cosechas de regadío. "Pero es que también está faltando para el consumo humano, que es prioritario de garantizar".

El presidente de la Mancomunidad asegura que la escasez de agua está repercutiendo en toda la economía de la Axarquía porque golpea los dos motores económicos, a la agricultura y al turismo, "así que tenemos que intentar buscar soluciones para todos", agrega y subraya que para algunos agricultores la situación es "desesperante". "El 20% de reducción del consumo perdurará si las lluvias no vienen pronto, porque tenemos que mirar por la poca agua que tenemos, no podemos agotar los acuíferos, aunque por el momento no habría aumentar restricciones", considera Martín.

Para el también alcalde de Canillas de Albaida, el proyecto de la desaladora en la Costa del Sol oriental es crucial, porque garantizaría entre 40 y 50 hectómetros cúbicos de agua al año y eso, sumado a las lluvias, garantizaría las necesidades de regadío y consumo humano de la comarca.

Los cortes de agua nocturnos continúan

Salvador Arcas, alcalde de Benamargosa, comenta que llevan todo el verano con los cortes del suministro de agua desde las 22:00 a las 8:30 ó 9:00 cada día. "Los vecinos ya se han acostumbrado, se hacen eco de la situación, entienden que hay que restringir, que es necesario tomar medidas drásticas y se han hecho partícipes de todo esto", comenta el alcalde.

Asegura Arcas que no hay grandes problemas en el municipio por estos cortes. "A todos nos gustaría tener agua en el grifo las 24 horas, pero el caudal que nos entra no es suficiente para eso", apunta y subraya que "las averías las tomamos como algo muy serio e intentamos poner soluciones rápidas en cuanto localizamos alguna fuga". También comenta el alcalde que en estos meses han contratado a una empresa especializada que ha realizado un barrido por todo el pueblo para detectar fugas que normalmente no salen a la superficie

"Ahora mismo la cosa está mal, pero estable", considera Salvador Arcas. Eso sí, los pozos particulares están casi todos vacíos y las cosechas de limones, aguacates y mangos están sufriendo la falta de riego. Para los cultivos se están utilizando aguas regeneradas y para el consumo humano, la mayoría de casas cuentan con depósitos que les permiten sobrellevar el cese del suministro durante casi once horas. "Desde hace tiempo está totalmente prohibido el baldeo de calles y para los jardines públicos tenemos una parcela con una toma de agua regenerada y de vez en cuando se riegan, pero algunos ya se han perdido", detalla el alcalde.

En Iznate, de momento, "vamos aguantando", dice su alcalde, Gregorio Campos. "Los cortes de suministro los hacemos puntualmente en horario nocturno y sólo aplicado a parte de la red de diseminado, de momento, y mientras no haya mas recortes por parte de la dirección del Sistema de Regulación Viñuela, no creemos necesario hacer más restricciones a la población", agrega Campos.

Otra cosa son los agricultores, "que lo llevan fatal". Asegura el alcalde que los sondeos subterráneos particulares de los propios regantes están ya apurados, la única aportación de recursos hídricos que tienen en la actualidad son las aguas regeneradas provenientes de las EDAR de la Axarquía.

La de Vélez-Málaga lleva ya tiempo aportando aguas regeneradas, al igual que las de Algarrobo y las dos EDARS de Torrox, según comenta Campos. Recientemente, añade, se han incorporado la EDAR de Rincón de la Victoria tras una obra de conexión acometida por la Junta de Andalucía, y está a punto de concluir la obra que canaliza el agua regenerada de la EDAR del Peñon del Cuervo en Málaga hasta la Axarquía. "Esta sí es una importante infraestructura que, según los estudios de la Junta, debe aportar algo mas de 10 hectómetros cúbicos", concluye el alcalde.