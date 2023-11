El sector del autobús sin nuevos conductores en Málaga por la lentitud de los exámenes prácticos: "Es desesperante"

El sector del autobús privado ha experimentado una sensible mejoría tras el final de la pandemia, sin embargo, aún le quedan muchos kilómetros por recorrer hasta que los números vuelvan a estar siquiera donde estaban antes. Las cifras, según explican desde Apetam (Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga), no dejan lugar a dudas. El sector tiene distintos frentes abiertos que les ponen palos en las ruedas. Uno de los más graves, según denuncian, es la falta de conductores, que estiman en 300 en la provincia. A lo que se suman las fugas de trabajadores a la EMT.

El presidente de Apetam, Antonio Vázquez Olmedo, tiene claro que la raíz del problema se encuentra en el atasco a la hora de examinarse del carnet de conducir, que implica largas demoras y, entre todas las modalidades, tiene a unas 14.000 personas en lista de espera para el práctico: "El nuestro es un sector donde obtener el permiso sale por unos 1.500 o 2.000 euros, pero están pasando los meses y la gente no se examina. Es desesperante", explica.

Un retraso que no sólo está provocando que los nuevos conductores lleguen en menor proporción de lo que demanda del mercado, sino que está haciendo que muchos de los que tenían pensado sacárselo se echen atrás; sobre todo porque buena parte de ellos son desempleados que quieren reinventarse. "Ningún parado puede pagar eso y esperar seis meses por mucho que luego vayan a cobrar un sueldo muy digno". Una tesitura que ha impulsado a algunas empresas a firmar convenios para "financiar el proceso a los alumnos y que luego ellos trabajen allí". Pero también que no sean pocos los que, después de todo, y una vez cabalgado un trecho en la empresa privada, marchan al sector público en busca de unas mejores condiciones, ya que "no podemos competir".

Por otro lado, las empresas del sector se están encontrando con otro escollo mayúsculo, como son los altos precios a los que están los nuevos autobuses debido al coyuntura económica, lo que ha hecho que empiecen a demorar la renovación de la cuota. "Un autobús nuevo vale unos 300.000 euros, la financiación ha subido más de un 5% y a eso le tenemos que sumar que tenemos largas esperas, igual que cuando se compra un turismo, porque faltan chips y otros componentes".

En paralelo, le preocupa especialmente cómo arreglárselas para poder sufragar los préstamos que contraen para ello, puesto que se da la paradoja de que una de sus actividades más recurrentes en las que se emplean, el transporte escolar, es también uno de los más volátiles. "Nos preocupa, porque perder el concurso supone quedarse con la deuda". Tampoco, explican, marcha mejor el asunto cuando a estos servicios se les añade el precio del combustible, toda vez que el coste del carburante sigue una tendencia al alza, salpicada de etapas de leve contracción, y los contratos públicos no pueden modificarse, de manera que "una empresa firma por cuatro años y poco a poco la rentabilidad va descendiendo con la subida".

Es por esto que Vázquez Olmedo reclama una mayor implicación de las administraciones en todos los niveles. En primer lugar, a través de la reactivación de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía al transporte discrecional, anunciadas el pasado marzo de 2022, cifradas en 1.700 euros por vehículo, y que "han comenzado a llegar en este octubre" a pesar de que "eran urgentes para salir de la pandemia". También piden la "agilización" de las ayudas de 370 millones a la renovación de la flota puesta en marcha por el Ministerio de Transporte con vistas a renovar la flota con vehículos más sostenibles. Y, en tercer lugar, realizan un llamamiento al Ayuntamiento de Málaga, y otros consistorios, para incrementar la colaboración público-privada "en fechas puntuales como Navidad, Semana Santa o Feria, cuanto están desbordados, mientras muchas de las 140 empresas de Apetam tienen autobuses parados".