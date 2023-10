Continúa el 'atasco' para sacarse el carnet de conducir: unos 14.000 alumnos a la espera del examen práctico en Málaga

La solución al atasco para realizar el examen práctico de conducir bien podría considerarse una reivindicación histórica de las autoescuelas de la provincia. Máxime cuando la lista de alumnos que están preparados para presentarse a todos los tipos de carnet ronda los 14.000 una vez pasado el verano, fecha en que se producen más retrasos por las dos semanas de vacaciones del personal, y ya entrado el otoño, cuando todo echa a rodar de nuevo con la inercia habitual.

Las medidas que deberían plantearse para paliar esta situación, según indican desde Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga (APAE), son "claras": reclaman más examinadores y más personal administrativo para agilizar el proceso.

Justo lo que detalla su presidente, Antonio Martín, que lleva algo más de dos décadas tomando el pulso al sector, y quien explica que, aunque está previsto que cuatro de esos examinadores se incorporen "en los próximos meses", puesto que "desde Madrid los mandan con cuentagotas", son necesarios "entre cinco y ocho más".

En este instante, precisa, la plantilla completa de examinadores es de "30 o 31" y cada uno examina a "12 alumnos por día en el caso del carnet de coche y 7 en el de camión". A lo que se suma que de un tiempo esta parte los exámenes pasaron a ser más largos: "Antes duraban 15 minutos, ahora unos 25", lo que se traduce en menos exámenes por día y, aunque no parezca un ciencia muy fiable, también en mayor porcentaje de suspensos. "A más tiempo al volante, más sencillo es cometer faltas". Con todo, la situación ha sido peor en el pasado "la lista ha llegado a tener a 18.000 personas".

En cualquier caso, Martín indica que en estos momentos la lista de espera, además de a los alumnos, está repercutiendo de forma negativa a las propias autoescuelas, sobre todo a las instaladas en núcleos de población más pequeños. "El curso escolar ya ha empezado, esto supone que los alumnos jóvenes que viven en municipios pequeños se vayan a vivir a otro sitio para estudiar, y los que no se han presentado durante el verano o han suspendido y tienen que volver a hacerlo no siguen pagando clases", detalla.

No obstante, tampoco es lo mismo presentarse por primera vez, puesto que a esos alumnos se les da prioridad en la lista, que hacerlo por segunda, tercera, cuarta... o la vez que sea, caso en que atendiendo a la estadística habrá que esperar unos "dos meses y medio" para volver a intentarlo, efecto tanto de no ser prioritario como del devenir de la propia lista. Tampoco ayuda que algunos alumnos se presenten "a probar suerte", porque supone entorpecer el proceso si se fracasa. De media, acorde a los sondeos que han realizado en el pasado, los aspirantes obtienen el carnet tras "una o dos convocatorias y con 35 clases prácticas".

Aunque el que quizá sea el mayor obstáculo para que las 14.000 personas en espera no se reduzcan, sobre todo porque "no se puede cambiar", sea el sistema que decidió instaurarse hace años para armonizar los exámenes prácticos en toda España y suplir la falta de examinadores, toda vez que algunas jefaturas provinciales tenían cierta cintura para instaurar sus criterios. Con todo, Martín no cree que sea un mal sistema, sino "el mejor que se puede tener según las directrices actuales".

"Hace años funcionaba por cupos: cada profesor presentaba a cuatro alumnos; después se intentó la presentación libre, que fue un desastre, y en estos momentos funcionamos por el CAPA, un algoritmo que calcula el número de alumnos que pueden presentarse al práctico basándose en el porcentaje de aprobados teóricos de cada autoescuela". Una particularidad que en ocasiones hace creer a alumnos y familiares que "son las propias autoescuelas los que no quieren enviar a nadie al examen o que dan prioridad a otros".