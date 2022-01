Vuelve a subir la tasa de Covid en Málaga y hay casi 2.800 nuevos casos en un día

La incidencia del coronavirus en la provincia está estabilizada aunque con dientes de sierra. La sexta ola no está doblegada a tenor de los datos. Además, vuelve a haber un repunte de contagios, que este jueves rozan los 2.800 diarios, se notifican otros cinco fallecidos y las hospitalizaciones siguen elevadas.

La curva no cae, de momento. Después de varios días de bajada, por tercer día consecutivo, sube. El miércoles la tasa era en la provincia de 1.171,9 positivos por 100.000 habitantes y este jueves se sitúa en 1.189,6; 17,7 puntos más. También en la capital también se eleva. No tanto, pero aumenta. De 1.351,2 pasa a 1.351,5; un 0,3 de incremento. Una tendencia al alza que también se repite en Andalucía, al pasar de 1.364,9 a 1.407,8 entre ambos días. Hay una cierta estabilización comparado con la semana pasada. El viernes, la incidencia era de 1.248,9. Ahora, de 1.189,6. Pero no acaba de torcerse la curva, lo que indicaría que la sexta ola empieza a superarse.

Según la Consejería de Salud y Familias, se registran otros 2.777 nuevos infectados a nivel provincial. El total en toda la pandemia es de 224.733. Aunque son más, dado que al principio de la crisis sanitaria no se hacían PCR a todos los contagiados y ahora porque se no registran muchos positivos detectados a través de autotest de antígenos. Es decir que siempre ha habido un infradiagnóstico. En las primeras olas porque no había capacidad de realizar tantas PCR y ahora porque hay muchos casos leves que debido al colapso de la Atención Primaria tampoco se confirman como positivos.

La jornada deja además cinco fallecidos con el virus. En total, desde marzo de 2020, 2.116 personas han muerto infectadas con Covid 19 en la provincia.

Las hospitalizaciones diarias siguen siendo altas. Este jueves hay 63 nuevos ingresos en centros sanitarios malagueños debido a su gravedad. La cifra acumulada de hospitalizados desde el inicio de esta crisis epidemiológica es de 11.977; de ellos, 1.090 han pasado por Cuidados Intensivos. Las hospitalizaciones llevan dos semanas oscilando en torno al medio centenar; un dato que es elevado.

La noticia positiva es que aumenta la cifra de curados. Este jueves se registran 1.721, lo que hace el total en toda la pandemia a nivel provincial de 180.173.