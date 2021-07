El taxi, en contra de incluir sus servicios en la aplicación de Uber en Málaga

Uber ha puesto en marcha un sistema de integración de taxis a través de su plataforma llamado UberX. Un servicio propiciará que, una vez que un usuario reclame un vehículo, llegue el que se encuentre más cercano, ya sean VTC o taxis. “Nuestros clientes verán reducidos sus tiempos de espera, los taxistas podrán incrementar sus ingresos, y la ciudad de Málaga será la primera en Andalucía en integrar taxis y VTC en un modelo de convivencia”, afirmó Juan Galiardo, presidente de Uber España, quien explicó que han mantenido conversaciones con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, “con el objetivo de adaptar su operativa a lo requerido por la regulación”.

Desde el sector del taxi no ha gustado este anuncio. Guillermo Díaz, presidente de Aumat (la asociación mayoritaria de taxistas en Málaga), aseguró que con ellos “no se había contado” y que Uber había tomado la decisión “motu propio”: “Quieren hacer legal algo que es ilegal a golpe de talonario y de hacerle creer a la ciudadanía que van a hacer cosas que no se pueden realizar. Nosotros no podemos ofertar el precio antes de que el cliente se suba en el vehículo porque es ilegal”. Pone como ejemplo el trayecto aeropuerto-Marbella, que tiene un coste de 60 euros, pero que si reducen el precio antes de que el cliente se suba al coche, se exponen a una multa de 4.000 euros.

“Un taxi es un servicio público que puede realizar sus servicios con las tres modalidades: mano alzada, en contrato y en precontrato. Y las VTC solo en precontrato. Que los taxistas se reenganchen a la aplicación de Uber, de manera particular, solo podrá ocurrir cuando esté aprobado en el reglamento Andaluz del Taxi, quizá en nueve meses”, explica Díaz.

Desde Uber afirman que los taxis que se adhieran a su plataforma deberán cumplir con unos estándares de calidad, algo que desde Aumat critican: “Nuestros estándares están por encima de los de Uber. Tenemos una nota de 9,5 frente a 8,4. Son ellos los que deberían adaptarse a nuestro nivel. Trabajan con Skoda B, que contaminan mucho. El 70% de nuestra flota es híbrida”.

“Creemos que no se va a apuntar mucha gente. Aunque dentro del taxi hay una nueva asociación que quizá ha podido mantener contactos. Son pocos, 20 ó 30, y no sabemos qué relación mantienen, pero de los más de 1.400 taxista de Málaga y la Costa del Sol, ahora mismo, ninguno. El malestar es muy grande”. Díaz concretó que el caso está en manos de sus abogados y que, si existe posibilidad de tomar medidas judiciales, “las tomaremos”.