El PP exige el tercer carril de la A-7 como obra "urgente" para la movilidad entre Málaga, Rincón y Vélez

El PP de Málaga ha celebrado un Foro de Movilidad que ha contado con expertos en la materia como Carlos Miró, Mario Muñoz, Miguel Ruiz y Trinidad Hernández, quienes han planteado el tercer carril entre Málaga Este, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga como obra "urgente" mientras se avanza en otras soluciones a medio y largo plazo como la segunda ronda y el tren en la Costa oriental.

Los populares han desarrollado este encuentro, encabezado por la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro; el vicesecretario de Movilidad y Articulación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istria, y los alcaldes de Málaga, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, Francisco de la Torre, Francisco Salado y Jesús Lupiáñez, respectivamente, a fin de analizar la situación de "colapso" que "sufre" la provincia tanto en el transporte por carretera como ferroviario, especialmente en el área metropolitana.

El acto, del que se ha hecho eco este domingo la formación en un comunicado, ha dejado de "manifiesto" la necesidad de impulsar "soluciones urgentes a corto, medio y largo plazo" para atender el crecimiento de 300.000 nuevos habitantes en el horizonte de 2035 o de hasta un 50% más población en las áreas urbanas en 2050, tal y como ha apuntado la concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga y durante más de una década jefa provincial de la DGT, Trinidad Hernández.

Por su parte, el ingeniero de caminos Miró ha trasladado varias propuestas para atajar el problema de movilidad en la zona Este y la Costa oriental, abogando por llevar el tren hasta Vélez-Málaga, más allá de que el metro pueda extenderse desde la capital hasta Rincón de la Victoria. El experto en movilidad ha hecho alusión a la convivencia del transporte ferroviario y el transporte por carretera, del que ha apuntado como solución a largo plazo una nueva vía perimetral que sea capaz de absorber la intensidad media diaria de vehículos, que en puntos como Rincón de la Victoria ha pasado de los 56.667 coches de 2015 a 77.495 en 2023, toda vez que la entrada a la capital desde El Palo crece de 60.704 a 87.397. Esta solución a largo plazo sería compatible con otra "más fácil y rápida" como es la inclusión del tercer carril en la A-7 y su posible dedicación al transporte público de alta capacidad, ha puntualizado Miró, quien ha hecho alusión al récord histórico del uso del autobús interurbano en la 'Gran Málaga', al superar en 2023 los 10,2 millones de viajeros.

Del mismo modo, ha abordado la posibilidad de liberalizar los servicios de autobús para aumentar la oferta en beneficio del ciudadano, al igual que ha ocurrido "en países como Francia", además de apuntar la necesidad de crear aparcamientos "disuasorios" donde los conductores puedan dejar el vehículo privado y enlazar con el metro, el tren o el autobús. En este análisis de situación, el presidente nacional de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, Miguel Ruiz, ha destacado la "falta de inversión" por parte del Gobierno en la red ferroviaria de la provincia, y ha comparado las dos líneas de Málaga con las ocho que tiene Alicante, las nueve de Asturias y Madrid, las diez de Valencia o las 12 de Barcelona. Aún así, desde el PP han remarcado que la línea C1 de Málaga es "una de las más rentables del país", pese a "estar incompleta" y "sin ampliaciones" desde los años 70. Al hilo de esto, Ruiz ha insistido en el "agravio" que "sufre Málaga en materia de financiación del Estado para el transporte respecto a otras áreas metropolitanas", y ha señalado los 3,2 millones de euros que recibe la provincia frente a los seis millones de Zaragoza, los 38 millones de Valencia, los 107,3 millones de Barcelona o los 126,8 millones de Madrid.

Por ello, ha apuntado la "necesidad urgente" de crear un nuevo modelo de financiación "realista", incidiendo en que el proceso actual "está obsoleto y es asimétrico", tras más de 30 años desde su puesta en marcha. Ruiz también ha expuesto la "necesidad" de renovar las dos estaciones de autobuses de la capital, tanto la del Paseo de los Tilos como la de Muelle Heredia, respaldando el Plan Málaga Litoral como garante de "mejores tiempos y frecuencias", lo que "redundaría" en un mayor uso del transporte metropolitano. Del mismo modo, ha abundado en otras soluciones "rápidas" para favorecer el uso del autobús interurbano, como la creación de estaciones intermodales no solo en el centro de la ciudad, así como la instalación de estaciones de bicicletas eléctricas para comunicar a los usuarios desde diferentes puntos de Rincón de la Victoria hasta las correspondientes paradas que les conecten con la capital.

En este punto, el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz Atanet, ha subrayado la planificación como "mejor" herramienta para "afrontar" el crecimiento perimétrico de las ciudades, y ha incidido en que el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) prevé una inversión de más de 7.700 millones de euros hasta 2030 tanto para el desarrollo de metros y tranvías, como para el mantenimiento de la red viaria y el impulso de nuevas carreteras. El viceconsejero ha valorado que la Consejería de Fomento ha "duplicado" la inversión en infraestructuras y gestión, pasando de 800 a 1.700 millones de euros este año para obra pública.

Además, el viceconsejero ha insistido en que el 80% del transporte metropolitano se produce en autobús, con un aumento de la demanda de viajeros del 30% en el último año, mientras que los metros alcanzan los 50 millones de usuarios. Así, además de señalar la "falta de inversión y planificación histórica" en Andalucía "durante décadas", ha lamentado que el Estado financia el transporte público metropolitano en ciudades como Madrid, Canarias o Valencia hasta alcanzar los 330 millones de euros al año, "mientras que a Andalucía le llegan cero euros".

Muñoz también ha abogado por la creación inminente del tercer carril de la A-7 en Málaga Este y su posible utilización para el transporte público de alta capacidad como una "solución ágil, más económica y que optimiza la infraestructura viaria". La presidenta del PP malagueño ha insistido en la "necesidad" de empezar a planificar ya soluciones sin descartar ninguna, "aunque supere nuestra etapa de servicio público y lo vean las generaciones venideras".

Respecto al colapso de la A-7 en la zona Este, Patricia Navarro ha afirmado que "no descartamos ninguna propuesta previa para mejorar la movilidad, que ya debería estar en proceso de contratación". "No renunciamos a ninguna infraestructura, pero el colapso actual requiere de una respuesta inmediata y urgente", ha advertido. Así, ha señalado la viabilidad técnica para que el Gobierno promueva un tercer carril que dé fluidez al tráfico y que pueda ser utilizado para el transporte público de alta capacidad, al subrayar que este modelo "funciona en otras ciudades europeas y no es incompatible con otras soluciones, sino que debe convivir con la propuesta de una segunda ronda oriental y la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz completo".